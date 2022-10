La Junta fía su estrategia para repoblar a la futura Ley de Dinamización Demográfica

Zamora ha acogido este jueves una jornada sobre despoblación organizada por el sindicato UGT, que llega en un buen momento después de la polémica generada por la aprobación por parte del Gobierno de España de las ayudas a empresas en Soria, Cuenca y Teruel, que no han dejado indiferente a nadie y que han enfadado a casi todos, desde los beneficiarios, que consideran insuficientes, ya que no se ha alcanzado el 20 por ciento de las rebajas fiscales que pide Europa, pero también y sobre todo a otras provincias también despobladas pero que no entran en esta fiscalidad diferenciada, como es el caso de León, Palencia o Zamora en Castilla y León, o Guadalajara en tierras manchegas, que han alzado la voz pidiendo ser beneficiarios también.

Pues precisamente en la capital zamorana y en el marco de esta jornada sobre despoblación, se le preguntaba sobre este asunto al secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, presente en el encuentro, y que en su respuesta abría la puerta a extender las ayudas que recibirán Soria, Cuenca y Teruel a otros territorios de España con baja densidad de población, aunque para ello apuntaba que habrá que esperar como evolucionan las ya aprobadas.

González reconocía que las expectativas son altas pero ponía en valor también las inversiones que los Presupuestos Generales del Estado van a llevar a cabo en materia de despoblación por valor de 4.000 millones de euros.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también participaba en esta jornada, donde reafirmaba la apuesta de Castilla y León por la fiscalidad diferenciada. “Somos la única Comunidad Autónoma con una fiscalidad diferenciada como forma de discriminación positiva para el medio rural, lo que supone un acicate para luchar con mayores garantías contra la despoblación”, destacaba.

Asimismo, el consejero defendía la futura Ley de Dinamización Demográfica en la que trabaja el Gobierno regional y que verá la luz el próximo año. Una normativa que está llamada a intentar revertir esta situación, algo que según el consejero “pasa por invertir y reindustrializar, pero también por mejorar los servicios públicos y por una Sanidad bien dotada”.

Además, Suárez-Quiñones recordaba que la despoblación no es problema exclusivo de Castilla y León, “ya que -decía- amenaza también a otros lugares de España como Asturias, Galicia, Aragón, incluso el propio País Vasco”, y defendía la colaboración y la puesta en marcha de estrategias que determinen cómo luchar contra este fenómeno complicado, como por ejemplo están haciendo las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

“Hemos puesto en marcha, con un decreto que publicamos en julio de este año, un consejo de dinamización demográfica donde está representada toda la sociedad, incluida la parte social, la parte sindical, para que puedan informar y sugerir toda la acción política de la Junta de Castilla y León para luchar mejor contra la despoblación”, señalaba el consejero.

Suárez-Quiñones, además, ponía en valor la Ley de Dinamización Demográfica de Castilla y León, porque supondrá que todas las normas que se elaboren “deberán contar con un estudio del impacto demográfico favorable que tienen en el territorio”.

“De esta forma -continuaba- se concienciará de forma transversal a los distintos departamentos de la Administración de la importancia de la perspectiva demográfica”.