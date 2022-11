Más de 34.000 castellanos y leoneses conducen con graves deficiencias visuales

Un total de 34.056 personas de Castilla y León conducen por debajo del límite visual exigido por Ley en Castilla y León. Así lo revela el estudio “El estado de la visión de los conductores en España 2022″ presentado esta semana por la Asociación Visión y Vida, que también desvela que los conductores profesionales tienen una mejor visión que la media española y cuidan mejor su salud visual, dado que esta es imprescindible en su trabajo.

Sin embargo, entre los conductores no profesionales, sigue habiendo casos de falta de conciencia sobre la importancia de la visión al volante, entre ellos los más de 34.000 castellanos y leoneses.

El estudio analiza por primera vez el estado de la visión de los conductores profesionales, entre los que se incluyen conductores de coche, furgoneta, tráiler y autobuses, así como riders, moteros y taxistas. Aunque se trata de un análisis preliminar que será ampliado en 2023, se detecta que este segmento de conductores profesionales tiene mejor visión que los conductores no profesionales.

A pesar de que conducen más horas, y gran parte de ellas en condiciones de baja iluminación (2,7% entre 2 y 4 horas y 11,5% entre 4 y 6 horas), su accidentabilidad es solo un 7,3% más. Además, ofrecen mejores resultados en lo relativo a campo visual, visión en 3D, sensibilidad al contraste y menor uso de gafas (64,7% frente al 77,4% del usuario).

Lo más alarmante sigue siendo el número de conductores que no supera los requisitos mínimos exigidos por ley para obtener la licencia y que, sin embargo, siguen conduciendo: “actualmente, en nuestras carreteras, hay cerca de 1,5 millones de conductores (5,44%) que no alcanzan un 0,8 de agudeza, que es lo exigido al conductor profesional. Además, hay 558.900 conductores (2,04%) que no alcanzan el 0,5, el mínimo exigido por ley.

Del mismo modo, se observa cómo el estado de la visión de los conductores mayores de 65 años es sustancialmente peor que la media de la muestra, aunque su siniestralidad también es menor.