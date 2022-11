Hosteleros de Castilla y León protagonizan un apagón simbólico para visibilizar su “dura situación” que atraviesan por el incremento del gasto energético

Varios establecimientos hosteleros de León, Salamanca, Segovia y Ávila protagonizaron hoy un apagón de luz y encendido de velas simbólico durante cinco minutos para visibilizar la “dura situación” que atraviesan debido al incremento del gasto energético y que puede suponer una media de incremento de 1.500 a 5.000 euros euros anuales en las tarifas mínimas, a lo que se suma que “el incremento del gasto energético ha multiplicado por cuatro las facturas de la luz”.

Así lo apuntó la gerente de la Asociación de Hostelería de León, Paula Álvarez, quien detalló que la imposición del mínimo básico de la luz ha pasado de unos 1.500 a 5.000 euros anuales, más el consumo energético, la subida del IPC, el incremento de los costes de los productos y “todo lo que vive hoy en día la sociedad”.

Hosteleros de León se suman al apagón FOTO: Peio García Agencia ICAL

La convocatoria, que se celebró en todo el territorio nacional bajo la convocatoria de Hostelería de España, pretendió hacer ver la “gran problemática producida por la crisis energética”, para lo que en los próximos días se dará a conocer un análisis de cuánto se ha dejado de consumir durante los cinco minutos de apagón.

Además, el sector también aprovechó la convocatoria para trasladar una batería de medidas para hacer frente al incremento del gasto energético, a pesar de que “a la hostelería le achacan que se queja pero que no da soluciones”. Dentro de estas medidas propuestas se encuentra la revisión y modificación del sistema de cálculo de tarifas, poder aprobar bonos eléctricos con los remanentes de medidas COVID que quedaron sin aplicar al sector, la eliminación de peajes y la búsqueda de fórmulas de contratación adaptadas a la realidad del sector, la eliminación de penalizaciones, una rebaja de impuestos eléctricos, el otorgamiento de avales públicos para acceder a compras de suministros renovables a largo plazos y promover que puedan existir subastas de contratación.

Hosteleros de Salamanca se suman al apagón FOTO: David Arranz Agencia ICAL

Desde la Asociación resaltaron que “aunque la gente nota el incremento de los costes, en realidad los empresarios aseguran que no han repercutido realmente lo que deberían para que la facturación pudiera ser con ganancias”, de manera que “hay determinados productos que han subido el precio y no se pude repercutir todo al cliente porque si no no saldría de casa”.

Unos establecimientos que “intentan soportar el incremento de los costes” y que podrían llegar a ver cerrar sus puertas, aunque hasta el momento la situación “es más visible en los comercios”, de manera que al pasear por León “cada vez se ven más locales vacíos, cerrados o en traspaso”. Sin embargo, los hosteleros “luchan, se endeudan y siguen peleando porque creen en la recuperación”, aunque “la tragedia de está mascando”, por lo que Álvarez abogó por “buscar soluciones antes de que ocurra lo peor”.