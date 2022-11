La Diputación de Salamanca incrementará un 22% el presupuesto destinado a convenios con el tercer sector

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, anunció que la institución provincial incrementará el próximo año más de un 22 por ciento la cantidad económica destinada a los convenios con el tercer sector que atienden las necesidades de los colectivos más vulnerables, “uno de los pilares” de la administración regido por Iglesias. En total, según especificó, se consignarán 300.984 euros más que en 2022 hasta alcanzar la cifra de 1,6 millones de euros.

La Diputación de Salamanca mantiene líneas de colaboración con 68 entidades privadas sin ánimo de lucro y se mantendrá la cooperación a través de 81 convenios específicos de áreas tan diversas como discapacidad, riesgo de exclusión social, inmigración, infancia, mujer o mayores. “El abanico de colaboración es muy amplio para asegurar una atención integral a todo tipo de colectivos”, aclaró el mandatario de la institución provincial.

“Estamos convencidos de que es la mejor vía para llegar a quienes más lo necesitan. Las asociaciones son los socios perfectos para llegar a donde la administración pública tiene más dificultad. Y son una vía fiable y segura, y la Diputación confía plenamente en ellos como aliados necesarios, así que queremos reconocer su trabajo incrementando este presupuesto. Porque su profesionalidad y sensibilidad nos facilita la tarea. Son una pieza fundamental en las políticas de atención a las personas de la provincia”, resumió Javier Iglesias.

De estos convenios, el presidente, quien compareció acompañado por la diputada del área de Bienestar Social, Eva Picado, explicó que incrementarán su cuantía con respecto al año 2022 un total de 51, lo que supone más del 60 por ciento del total. “Somos conscientes de que se avecinan tiempos difíciles, por eso queremos apoyar a todas esas personas y no dejar a nadie atrás”, añadió.

En cuanto a los criterios tenidos en cuenta para incrementar las cantidades económicas, según matizó, se ha primado a las entidades sin ánimo de lucro que realizan “acciones directas en el territorio”. Así, aumenta la dotación económica de los convenios que prestan servicios “de alta intensidad social”, como son los que atienden a las personas directamente en su domicilio, ya sea en el ámbito de la discapacidad o dependencia, o quienes facilitan alojamiento a personas “en grave riesgo” por violencia de género, personas sin recursos, desprotección de menores o abandono, informa Ical.

Iglesias indicó que la atención a la discapacidad es uno de los ámbitos en los que se registra un mayor incremento de la cuantía, con 105.676 euros más que en 2022. “A menudo, son asociaciones pequeñas, pero fundamentales para mantener la cohesión social en el territorio. Nuestro agradecimiento y reconocimiento”, insistió.

Por último, recordó el trabajo que realizan las organizaciones del tercer sector en Salamanca en la prestación de servicios y la atención de las personas más vulnerables. En concreto, gracias a estos convenios se atiende anualmente de forma directa a unas 20.000 personas en la provincia, de las que unas 6.500 sin intervenciones directas con personas en riesgo de vulnerabilidad extrema. “Lo que queremos es fortalecer el sistema de atención a las personas más vulnerables con acciones concretas, dinero contante y sonante que pueda paliar estas situaciones”, finalizó.

Carencia de médicos

Por otra parte, Javier Iglesias recordó al Gobierno que “los médicos no se hacen en un fábrica china durante tres meses”. El mandatario de la institución provincial, aunque matizó que no conoce “exactamente” la situación, reconoció los problemas de atención pediátrica en en centro de salud María Auxiliadora de Béjar y aseguró que la escasez de facultativos es una “dificultad” que acucia al conjunto del país.

Toda vez que padres de niños y niñas de la comarca bejarana denunciaron hoy que existe una profesional de pediatría para atenderles a todos ellos y que eso ha derivado en una situación de colapso, el presidente de la Diputación fue cuestionado al efecto en rueda de prensa. Así, en declaraciones recogidas por Ical, Iglesias recordó que la institución provincial ya instó al Ejecutivo, mediante una moción aprobada pro la Corporación Provincial, a crear más plazas MIR para paliar la escasez de facultativos.

“Sabemos que hay dificultades en el conjunto de España en algunas especialidades y nosotros pensamos que hay que hacer todo lo posible para suplirlas. No conozco exactamente la situación, pero si el servicio no está cubierto, habrá que cubrirlo, y habrá que buscar debajo de las piedras”, manifestó, asegurando que, desde su punto de vista, “se tienen que tomar medidas desde arriba”.

“De donde no hay no se puede sacar. Y para que haya, tiene que haber una planificación con un número de plazas MIR que facilite incorporar profesionales”, reiteró. Así, ahondó en la idea de que los médicos requieren “siete u ocho años de formación”, así que insistió en que el Gobierno “tome medidas” porque “no hay facultativos en algunas especialidades y en los médicos de atención primaria” y “esto hace unos años no pasaba”.