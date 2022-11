Ester Muñoz asumirá este sábado 26 de noviembre el mando del PP de León con el objetivo de “ir unidos a las elecciones y ganarlas”

La delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, será elegida este sábado 26 de noviembre como nueva presidenta provincial del PP, tras la dimisión presentada ayer por el alcalde de Almanza y senador, Javier Santiago Vélez. “Me pidieron que diese un paso al frente y lo he dado”, señaló hoy y comentó que se plantea como objetivo fundamental “ir unidos a las elecciones y ganarlas”.

“Eso es lo que tiene que ser, un partido unido, que se preocupe de lo importante, que son los intereses de los leoneses”, manifestó antes de expresar su deseo de recibir el máximo apoyo en el comité ejecutivo extraordinario en el que se llevará a cabo su designación. “Que me puedan votar todos y que, desde abajo, desde el propio partido, poder presentar a los leoneses un proyecto que se centre única y exclusivamente en lo importante, que es en resolver los problemas y en presentar un equipo, un programa para las próximas elecciones de mayo, ganar y ser útiles a los leoneses”.

Ante la proximidad de los comicios nacional y municipal dijo que prevé aprovechar la labor previa llevada a cabo por Vélez. “Habrá que tener un plazo para ver cómo está el partido, la situación y, desde luego, el trabajo que esté hecho no tiene ningún sentido deshacerlo. Hay que estudiar paso a paso”, dijo.

El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, arropará a Ester Muñoz en su elección como nueva dirigente del partido en la provincia. Respecto al proceso judicial abierto contra el partido por el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, se mostró partidaria del diálogo y confiada en que la situación se resuelva.

“Hay que hablar con todo el mundo. Creo que si todos consideramos que el objetivo es ganar las elecciones y todos consideramos que el partido tiene que ir unido y todos entendemos que lo importante son los leoneses, estoy convencida de que vamos a encontrar una solución”, señaló.

Ayuntamiento de León

Preguntada respecto a la posibilidad de que sea elegida como candidata a la Alcaldía de León, dejó entrever que no es algo que tenga como propósito, aunque aseguró que atenderá las directrices de la formación. “A mí me gustaría trabajar por los leoneses y ser útil a los leoneses y desde muchos puntos de vista y puestos de responsabilidad se puede ser útil. Ahora mismo soy la delegada de la Junta, recorro toda la provincia, hablo con todo el mundo y estoy muy contenta donde estoy. Eso sí, soy una persona y una mujer leal al partido. Soy del PP porque creo, tengo esa convicción y estaré donde se me pida”, concluyó.

Apoyo de Silván

El senador y portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de León, Antonio Silván, expresó su “apoyo personal y político” a la delegada territorial de la Junta, Ester Muñoz, que mañana será elegida presidenta provincial del partido. Le avalan, dijo, su trayectoria y experiencia en un momento en el que para afrontar los próximos procesos electorales, añadió, hay que ejercer “responsabilidad y compromiso con la máxima dedicación” en el seno de la formación.

Silván se mostró convencido de que Ester Muñoz “va a trasladar su quehacer diario de responsabilidad, integración y unidad al PP de León” y remarcó que además de concitar el apoyo del partido en el ámbito provincial lo hace también en el autonómico y en el nacional.

El senador y portavoz del PP en la capital leonesa, Antonio Silván FOTO: Peio García Agencia ICAL

Respecto al proceso judicial abierto contra el PP leonés por el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, comentó que está seguro de que “en ningún caso quiere hacer daño al partido” con el que tiene un “compromiso firme” y se mostró confiado en que se logre una solución.

Antonio Silván eludió pronunciarse sobre si tiene o no intención de permanecen en el ámbito municipal en el próximo mandato y sí quiso recalcar su “compromiso” con los leoneses, ahora desde el Senado y desde el Ayuntamiento. “La vida son ciclos que empiezan y acaban. Lo importante no son las personas, son los proyectos”, aseguró.