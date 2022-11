Zamora deleita con sus joyas agroalimentarias en Madrid

La Diputación Provincial de Zamora ha celebrado esta lunes en Madrid un ameno acto para presentar sus joyas agroalimentarias, recogidas bajo la marca ‘Alimentos de Zamora’, y convertidas en una de sus señas de identidad más relevantes. El evento contó con más de 100 asistentes, quienes pudieron degustar seis deliciosas propuestas elaboradas con algunos de los productos, y firmadas por el chef Ernesto José Bartolomé Lozano.

Nacida en 2004, la marca “Alimentos de Zamora” agrupa 20 productos, de los cuales cinco son Denominación de Origen, cinco son Indicaciones Geográficas Protegidas, y tres Marcas de Garantía. Están clasificados en siete familias, como son vinos, quesos, carnes, legumbres, harina, hortalizas y setas, y todos ellos presentan características singulares, una contrastada calidad y reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

El vino es un imprescindible de Zamora, tierra de viñedos antiguos y que posee tres Denominaciones de Origen y una Denominación de Origen Protegida, que elaboran vinos diferentes y de gran personalidad propia. Son la D.O Toro, todo un referente español, que trabaja la Tinta de Toro; la D.O Arribes del Duero; la D.O Tierra del Vino y la D.O.P Valles de Benavente, experta en la exclusiva variedad Prieto Picudo.

Queso Zamorano es la única D.O.P de quesos de Castilla y León, y la quinta en España, y exporta el 20 por ciento de su producción, principalmente a EEUU y Alemania, entre otros. La tradición quesera en Zamora se remonta a la Edad del Cobre, y se elabora con leche de ovejas Churras y Castellanas, razas puras y autóctonas de la provincia, alimentadas manteniendo el aprovechamiento de cultivos, praderas y pastizales.

Los alimentos de Zamora conquistan el paladar madrileño FOTO: Dip. Zamora

En carnes la tierra presume de su Chorizo Zamorano, un producto propio, único y genuino, dotado de categoría extra al estar elaborado con cortes nobles, condimentado con pimentón de la Vera (DO), y embutido en tripa natural. También del Lechazo de Castilla y León (IGP), y de la Ternera de Aliste (IGP), procedente de ganado criado de forma tradicional y alimentado por pastizales naturales y leche materna, y que se caracteriza por ser muy tierna, jugosa.

En el apartado de legumbres ya Quevedo, en el Siglo de Oro, alabó la gran mantecosidad y finura del Garbanzo de Fuentesaúco, que cuenta con extraordinarias propiedades organolépticas, al igual que la pequeña Lenteja pardina de Tierra de Campos (IGP), de rápida cocción sin necesidad de remojo, de gran riqueza nutritiva y magnífico sabor.

Harina Tradicional Zamorana (Marca de Garantía): Se trata de una harina que recupera la textura y calidad de los antiguos panes artesanos, cuya mezcla está destinada de forma exclusiva a la fabricación de panes conocidos como ‘panes de pueblo’.

Pimiento de Fresno Benavente (IGP) es una variedad de hortaliza local, muy apreciada en todos los mercados. Resultado de una selección del pimiento morrón, posee la piel muy fina y un peso que supera los 300 gramos. Es muy jugoso, y posee un sabor de dulzor medio y no picante.

Las Setas de Castilla y León (Marca de Garantía) de los montes de Zamora crecen en un paisaje privilegiado que alterna robledales, pinares, encinares y otras arboledas con urces, jaras y chaguazos. Son tan apreciadas por su intenso aroma y su textura que, en poco tiempo, se han abierto camino entre las más cotizadas.

Además, la marca Alimentos de Zamora cuenta con una compañera y gran aliada para consolidar su notoriedad y relevancia en el panorama nacional. Se trata de Exquisiteza.es, una plataforma digital que facilita la venta de productos de pequeños productores, y que concentra otras joyas de la gastronomía zamorana como el aceite, la zarzamora, la mermelada de saúco o las ancas de rana. Todo ello conforma la apuesta de la Diputación para potenciar y dinamizar el medio rural y el sector agroalimentario de la provincia, donde sus productos compiten en un mercado cada vez más globalizado y especializado.

Y bajo el mismo parámetro, y presidido por el Presidente de la Diputación Francisco José Requejo, Zamora ha reunido a un nutrido grupo de personas procedentes de Instituciones de la Comunidad de Madrid, Consejos Reguladores, medios de comunicación y galardonados chefs residentes en Madrid. Todos han podido degustar una selección de productos de la tierra, bajo la dirección experta del chef Ernesto José Bartolomé Lozano, que regenta el restaurante zamorano O Jantar Da Noite. Con un gran acierto, ha compuesto menú de seis platos que no ha dejado indiferente a ningún asistente.

De primero unas entradas a base de Garbanzos de Fuentesaúco (IGP) con Boletus (Setas de CyL), seguido de una Torrija (Harina Tradicional Zamorana, Marca de Garantía y Huevos frescos Exquisiteza) de Rulo de Cecina relleno de Queso Zamorano (DOP), mermelada de cebolla y vinagreta (AOVE de Fermoselle Exquisiteza). Tras ellos dos propuestas de carnes, con un Timbal de Carrillera de Cerdo Zamorano (IGP pimiento de Fresno y los Valles) al vermut Bendita Locura Exquisiteza, y Rabo de Ternera de Aliste (IGP) estofado con pimiento confitado (IGP pimiento de Fresno y los Valles). En quinto logar salieron las Tablas de Queso Zamorano (DOP) y Chorizo Zamorano, para termina con unas exquisitas Trufas de Queso Zamorano (DOP) con Miel de la Sierra de la Culebra, rellenas de mermelada de zarzamora (Exquisiteza).