Lucas garantiza una Educación Especial personalizada y libertad a los padres para elegir centro

El modelo educativo de Castilla y León es referente en el mundo por la calidad de las enseñanzas que se imparten, la equidad existente o la implicación de profesores y padres, pero también lo es por la atención que se presta a la diversidad en las aulas mediante una apuesta sin fisuras por una Educación Especial personalizada y adaptada a las necesidades de los padres y circunstancias, así como por dar libertad a los padres a la hora de elegir centro.

Algo que se va a garantizar en Castilla y León, según ha avanzado esta mañana la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante la visita que ha realizado a las instalaciones del Centro de Educación Especial “El Corro”, en Valladolid, donde avanzaba el refuerzo del modelo de atención a la diversidad existente en esta Comunidad.

Y es que prestigiosos informes internacionales, como PISA o TALIS, sitúan la equidad educativa y la Educación Especial en Castilla y León a la cabeza de España y en una posición de privilegio respecto a países de nuestro entorno, como Finlandia, Canadá o Noruega.

“Estos centros son un valioso recurso del que no podemos prescindir ya que son complemento a la atención educativa a la diversidad que prestamos en los centros ordinarios”, destacaba la consejera en su intervención, mientras ponía en valor también las ayudas destinadas a estos centros como el programa ‘Respiro Escolar’, que facilita a las familias la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral; o el servicio de comedor escolar, que la Junta ayuda a financiar para que no repercuta totalmente en las familias.

Asimismo, Lucas también valoraba positivamente los cursos de formación para el profesorado, para el personal laboral, la realización de campañas de sensibilización sobre el autismo en el entorno educativo o los apoyos a la Comunicación, Lenguaje, Autonomía y Socialización (CLAS) que se realizan en toda la Comunidad y en los que participa el alumnado con TEA.

“Mantener los actuales niveles de equidad conlleva una enorme carga de responsabilidad”, decía Lucas, a la vez que aseguraba que, por este motivo, se seguirá trabajando en el perfeccionamiento de nuestro modelo de atención a la diversidad.

Finalmente, la consejera reconocía el esfuerzo y dedicación también de las entidades de familiares de personas con TEA, que se encuentran representadas en la Federación de Autismo Castilla y León, y con la que la Consejería de Educación lleva colaborando desde hace años y seguirá haciéndolo.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, visita el Centro Concertado de Educación Especial "El Corro" en Valladolid FOTO: Rubén Cacho Agencia ICAL

EBAU

Por otro lado, preguntada por la nueva EBAU que prepara el Gobierno, y que en ella la prueba de madurez de los alumnos compute el 60 por ciento y no el 75 por ciento, Lucas aseguraba que dicha prueba de madurez de la nueva EBAU “devaluará” el acceso de acceso a la universidad al no tener en cuenta asignaturas como matemáticas, lengua, historia o geografía.

Además, la consejera explicaba que la decisión de la Junta de Castilla y León de no volver a participar en los grupos de trabajo convocados por el Ministerio para avanzar en la nueva EBAU se produce después de que no se tuviera en consideración ninguno de sus planteamientos en relación con una prueba única. “Siempre hemos ido con un mínimo de consenso y con el ánimo de construir, entre todos, un proyecto de EBAU que viniera a satisfacer lo que dice la mayor parte de los alumnos y la sociedad. Tenemos un distrito universitario único y no pueden existir 17 modelos de prueba de la EBAU”, apuntaba,

Expuso que la Consejería ha ido con ánimo constructivo a “todas” las reuniones convocadas por el Ministerio. “No ha habido ni un planteamiento que pudiera ser asumido por la Comunidad por que no se ha tenido en cuenta ninguna alegación”, sentenció.

“No seremos cómplices de esta prueba; nos ponen de parapeto como que están las comunidades pero luego no cuentan para nada con nuestras opiniones por lo que nos hacen cómplices de un proceso con el que estamos en contra”, advertía, mientras precisaba que las comunidades que reclaman una prueba única de la EBAU suman el 49 por ciento del alumnado de toda España.

Formación profesional

Por otro lado, La Consejería de Educación ha publicado este lunes la resolución de la convocatoria de ayudas complementarias para 77 estudiantes de grado superior de Formación Profesional, beneficiarios del programa Erasmus+ en el periodo 2021-2022, que suman un importe de 77.000 euros para paliar los gastos generados por estos alumnos durante su estancia en el extranjero.

En un comunicado, la Consejería ha insistido en su voluntad de internacionalizar los centros docentes de la Comunidad con programas de colaboración en el extranjero, a través de intercambios o experiencias educativas compartidas con otros países.

Todos los beneficiarios con alumnos de segundo curso de cualquier ciclo formativo de FP de grado superior que habían obtenido una beca del programa Erasmus+.

De esta forma, los estudiantes han realizado el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en otros países durante el curso 2021-2022.