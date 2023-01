Salvador Carmona, distinguido con el premio AIB Fellows International Educator of the Year

Salvador Carmona, Rector de IE University, ha sido distinguido con el premio AIB Fellows International Educator of the Year otorgado por la Academia Internacional de Administración de Empresas. La ceremonia de entrega del galardón tendrá lugar en Varsovia el próximo mes de julio.

Para la concesión del premio, la Academia Internacional de Administración de Empresas ha valorado el perfil internacional del profesor Carmona, quien ha desarrollado docencia o investigación en prestigiosas universidades en países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Inglaterra o China. En su investigación, Carmona ha realizado aportaciones sobre los determinantes de las mejores prácticas de gestión en sectores avanzados, como es el caso del automóvil, y ha analizado cuál es el impacto de factores como la cultura nacional en su desarrollo.

Asimismo, el Rector de IE University ha realizado una investigación histórica que ha puesto de manifiesto aspectos como el perfil internacional de empresas españolas como la Real Fábrica de Tabacos, así como de instituciones públicas en el desarrollo de convenios internacionales, como el Asiento entre Inglaterra y España a raíz de la conclusión de la Guerra de Sucesión y la firma del Tratado de Utrecht.

Como gestor internacional, la Academia Internacional de Administración de Empresas ha evaluado el trabajo del Profesor Carmona como Presidente de la European Accounting Association (Asociación Europea de Contabilidad), como editor de los Oxford Research Reviews, o en el impulso del Seminario Anual de Talento, que ha contribuido a la movilidad internacional del profesorado en las áreas de contabilidad y finanzas. La Academia también ha valorado el perfil internacional y la proyección de IE University, institución que cuenta con alumnos y profesores de 140 países.

