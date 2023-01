García Carbayo defiende la zona de bajas emisiones y sus beneficios en la accesibilidad de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, defiende los beneficios que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones en el centro va a traer a la capital del Tormes, especialmente en materia de accesibilidad, por cuanto gracias a ella se va a poder acometer una serie de obras en el área peatonalizada de la ciudad que son muy costosas, que estima en 6,5 millones de euros, pero que contarán con fondos europeos para poder afrontarlas y al ayuntamiento le saldrán “casi gratis”..

“Tendremos una financiación privilegiada, para acometer estos trabajos que necesita la ciudad y por las que el Ayuntamiento solo deberá asumir el diez por ciento del coste total”, apunta el primer edil salmantino en declaraciones recogidas por Ical.

El alcalde ponía como ejemplo de estas actuaciones las calles de plataforma única, con el acerado al mismo nivel que la calzada, o la ampliación de zonas verdes. Iniciativas que, a su juicio, supondrán “un gran beneficio para los vecinos y para el Ayuntamiento”.

Por otro lado, rechaza establecer plazos para el comienzo de las obras, pero sí manifestó que la Zona de Bajas Emisiones se articulará en torno a una ordenanza.

Y en cuanto a la inquietud de muchos ciudadanos sobre si podrán acceder al centro con su vehículo, García Carbayo quita hierro a esta cuestión y lanza un mensaje de tranquilidad a los salmantinos y turistas: “Que no se preocupen. Tenemos una normativa que permite entrar a los vecinos a sus garajes, a los viajeros con sus maletas, a los taxistas o lo vehículos de emergencia, eso no va a cambiar porque no tenemos problemas de contaminación ni polución”, afirma contundente el alcalde, a la vez que insiste que, por este motivo, no tendrán que establecer restricciones como otras ciudades.

“Tenemos el mejor aire de toda España y estamos entre las mejores ciudades de Europa”, apunta. Si bien, eso sí, el primero de los salmantinos recuerda que los vehículos tendrán que llevar pegatinas cuando así lo establezca el Gobierno de España en su norma.