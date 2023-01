El clamor general del pueblo español en la manifestación ﻿del 21 E

Una manifestación excepcional, única e innovadora nos reúne mañana en Madrid a todos los españoles, por primera vez, tras 43 años, en defensa de España, la democracia y la Constitución. Han pasado ya cuatro años en los que un presidente de Gobierno que engañó a los españoles por prometer no pactar nunca con sus conocidos socios, ha decidido voluntariamente traicionar a España y sigue haciéndolo dando todo lo que le piden, a quienes quieren destruir España, tal y como declaran y actúan diariamente.

Ayer mismo el presidente del Gobierno no dijo nada delante del desplante al Presidente de la República de Francia y a él mismo ante el toque de los dos himnos nacionales- esto es absolutamente inadmisible y reprobable al más alto nivel- , pero es que además el día antes y tras el saludo del presidente de la Generalidad al presidente de Francia, este señor que debe su puesto a la Constitución, y por ello representa al estado en Cataluña, se permite decir, que no reconoce al Ejército en Cataluña y que se va sin escuchar los himnos, que el proceso está más en marcha que nunca y que el objetivo es la independencia y ser un nuevo estado en Europa.

Todo eso dicho en sede institucional, - la Generalidad- de todos los españoles, delante de la vista del presidente de Francia y el presidente del Gobierno no cortar en seco tal ataque directo a la constitución y a la democracia, no llamarle a la rectificación inmediata y asumir por tanto con su silencio dicho comportamiento y acción golpista, e insisto, delante del mismísimo presidente de Francia.> Así mismo el presidente del Gobierno no exigir al presidente de la Generalidad inmediata reparación a Francia, ante el desplante en el himno. Solo ello merece la reprobación y su dimisión por no saber recibir dignamente al Presidente de Francia. Insólito.

¿Qué pensará Francia, Europa y el mundo de un presidente de Gobierno que admite tamaña traición a la nación que gobierna, en vivo y en directo, delante del presidente de la República de Francia y que además, admite la deshonra a Francia de quien representa al Estado en Cataluña? Todo ello, y tantos ataques a la constitución, tantos ataques a todas las instituciones, tantos ataques al estado de derecho y tantos ataques a la democracia, -la última usurpación hace una semana del Tribunal Constitucional -, pero insólitamente, todo ello, todos esos ataques, todas las semanas; han devenido en un clamor general del pueblo español que por primera vez en 43 años ha de dar un paso adelante reprobando públicamente, con la máxima contundencia, desde la esencia de los valores de la democracia, al presidente del Gobierno, para salvar nuestra concordia, nuestra libertad, nuestra constitución y nuestra democracia, uniéndonos todos - de cualquier pensamiento- en una Manifestación extraordinaria y excepcional por varios motivos:

1. Tras cuatro años de suma de hechos de un gobierno que no cumple su misión institucional, atacando todas las instituciones, quebrando el Estado de Derecho, la división de poderes, la independencia judicial y la constitución, la sociedad civil de toda España, unida, por encima de cualquier ideología, convoca a todo el pueblo español en defensa de España , la democracia y la Constitución.

2. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil del conjunto de España y de cualquier rincón por pequeño que sea de la Nación, y de cualquier sensibilidad política imaginable izquierda, centro o derecha, así como de cualquier otra persona fuera de cualquier adscripción, nos unimos por primera vez en 43 años de democracia para defenderla de un gobierno que quiere cambiar las reglas del juego democrático que pactamos todos los españoles.

3. La juventud va a tener un papel protagonista, pues quiere que la Constitución como marco de convivencia perfectamente moderno, heredado de sus padres, cuidando la “Bona Fides " es decir el respeto y anteposición de la “buena fe” para el cumplimiento en espíritu y letra de la Constitución, y por tanto sea asi la norma suprema que rija la construcción de su presente y de su futuro con seguridad, en convivencia y en paz .

4. Los mayores quieren agradecer permanentemente y reivindicar para todas las generaciones la labor suprema y modélica tanto a nivel nacional como de ejemplo internacional, de la transición, liderada por el Rey Juan Csrlos, con la reconciliación, la concordia y el abrazo de todos los españoles en el pacto constitucional, enorme tesoro que nos pertenece ya a todos; asi como el resto de españoles de cualquier edad, seguir construyendo y cuidando ese marco de convivencia ejemplar que nos dimos entre todos.

5. Esta manifestación extraordinaria convocada por el pueblo español, va a ser no solo de carácter excepcional sino que va a ser innovadora en su concepcion por unir el clamor general de los españoles, estar representados en más de cien organizaciones de todas las sensibilidades y opiniones de todos los rincones de España , acudir así mismo de todos esos rincones, encabezada por la juventud, y ser la bandera de salida y el comienzo de un plan de acción para todo el año, con prorroga si es necesario a un segundo año. Es decir, no empieza y acaba el 21 E, sino que es el punto de partida de un clamor del conjunto de la sociedad que va a reivindicar todo lo que se exponga en la declaración en diversos actos y convocatorias a lo largo del presente año , y posible prórroga en el próximo. Como muestra de ello, el mismo “día después”, el domingo 22 E - pasado mañana - , iremos también muchísimos españoles de toda España a Barcelona, así como estará también presente en Barcelona el respaldo institucional de muchísimas asociaciones de la sociedad civil de toda la nación, a dicha manifestación, como inmediata continuación a la que multitudinariamente mañana asistiremos en Madrid. La antorcha de la libertad y de la voz democrática del pueblo español la vamos a escuchar ensordecedora en Madrid, mañana, el Domingo en Barcelona, e irá recorriendo toda España.

6. Por todo ello, esta manifestación se convierte en excepcional, innovadora y extraordinaria, y reúne los elementos esenciales de los más profundos valores democráticos de un pueblo que no quiere que nadie rompa las reglas constitucionales y democráticas que libremente nos dimos de forma ejemplar hace 43 años.

¡Por España, la Democracia y la Constitución !