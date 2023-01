García-Gallardo asegura que “nunca estuvo en peligro” el Gobierno de coalición en Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguró que el Gobierno de coalición “nunca ha estado en peligro”, pese a la polémica por las medidas para evitar abortos, que dio ya por zanjado, y afirmó que el Ejecutivo goza de la salud de un roble.

En declaraciones durante su visita a Madrid Fusión para promocionar los alimentos de la Comunidad, insistió en que la polémica por las medidas antiaborto está cerrada y defendió que el Gobierno de Castilla y León es útil para los ciudadanos y está “unido, fuerte y estable”, aunque reconoció que las coaliciones son difíciles”, a la vez que añadió que “están gestionando bien”.

“El tema está cerrado. Yo no voy a contestar a más preguntas sobre ello. Me remito a la nota de prensa enviada por la Consejería de Sanidad el 14 de enero con la que está de acuerdo el Gobierno regional en su conjunto”, respondió a preguntas de los periodisatas en relación a sí las medidas se aprobaron y cuando entrarán en vigor. “No voy a estirar una polémica estéril”, apuntó el dirigente de Vox.

Eso sí, quiso aclarar que este asunto no ha afectado al Ejecutivo: “La coalición está como un roble. Estamos como estábamos antes. El presidente Mañueco decía hace unas semanas que estamos haciendo cosas útiles por la Comunidad y no puedo estar más de acuerdo. Estamos haciendo cosas útiles por las personas y las empresas de Castilla y León, y esta feria es un ejemplo. Somos un Gobierno unido, fuerte y estable. No me voy a cansar de decirlo”.

Asimismo, aclaró que por parte de Vox, el Ejecutivo nunca ha llegado a estar en peligro, ya que siempre han tenido claro que querían “seguir”. En este punto, puso como ejemplo la aprobación de los Presupuestos de 2023, unas Cuentas, indicó, “que nos consolidan como la región que más protege socialmente a los que más lo necesitan, con un 80 por ciento con destino a Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Despensa de España

García-Gallardo, que visitó distintos stands relacionados con la región, como el de Tierra de Sabor o el de la Diputación de Valladolid, donde coincidió con el presidente de la misma, Conrado Íscar, defendió la presencia de Castilla y León en Madrid Fusión: “Nosotros como región en la que tenemos el mejor producto de calidad no podíamos faltar”. El objetivo del Gobierno regional es repetir las buenas sensaciones que dejó la recién finalizada Feria de Turismo, celebrada la semana pasada en este mismo recinto madrileño. “Venimos a Madrid Fusión con la idea de revalidar el éxito de Fitur, donde se sumaron 1.800 contactos comerciales”, apuntó el vicepresidente autonómico.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, participa en el congreso gastronómico Madrid Fusión FOTO: Juan Lázaro Agencia ICAL

“Queremos consolidarnos como un destino de alta gastronomía, que la gente sepa que tenemos el mejor producto y que somos la despensa de España en la que se pueden encontrar los mejores productos de calidad”, señaló el dirigente de Vox que, en este sentido, puso el foco en las necesidades que, a su juicio, tienen los productos regionales: “Hay que promocionar y dar visibilidad. Hay que comunicarlos mejor para que cada vez lleguen más lejos”.

En esta línea, incidió en que, precisamente, uno de los objetivos del Gobierno regional es potenciar la Comunidad como destino turístico. “Nosotros hemos llegado a la Junta con Castilla y León como líder del producto interior y lo que queremos es consolidar y potenciar esa posición”, enfatizó. “Hay que seguir defendiendo la calidad de nuestras legumbres, nuestros quesos, nuestros vinos… Si los visitantes de Madrid Fusión salen de aquí sabiendo que los productos de Castilla y León son los mejores será el éxito de la comunicación de la Junta”, resaltó.