Continúa la “batalla” dialéctica entre los alcaldes socialistas de Valladolid y León

Cada vez es mayor la distancia personal que separa a los alcaldes socialistas de Valladolid, Óscar Puente; y de León, José Antonio Diez. El último capítulo de esta “batalla” dialéctica ha surgido este jueves 26 de enero, cuando el regidor vallisoletano expresó su “decepción absoluta” con su homólogo leonés, y le recordó que hay límites que, por un mínimo de responsabilidad, no se deben traspasar, si bien dudó de que el leonés tenga ese principio.

Puente respondió así a Díez después de que éste haya dado un “me gusta”, con un corazón rojo, a un mensaje de Twitter, que tiene miles de reproducciones, en el que aparece el alcalde de León en una cuenta atrás y al final se escucha un estruendo y Valladolid salta por los aires en el mapa autonómico de España.

Pero señor alcalde 😳 pic.twitter.com/W6pO6V2UX0 — Guchi CDL 🦁🇶🇦 (@IdeguchiCDL) November 25, 2022

“La verdad es que con este tuit te has puesto a la altura de los que fantaseaban con colgarme en el Ayuntamiento como a Musolini. Hay límites que no se deben sobrepasar por un mínimo de responsabilidad de la que, evidentemente, careces. Me parece gravísimo. Decepción absoluta”, escribe Puente.

No es la primera vez que surgen diferencias entre los alcaldes de León y de Valladolid, ambos del PSOE, en relación a la denuncia del primero de marginación y agravios a su provincia a favor de la vallisoletana. Precisamente, en 2019, el Ayuntamiento y la Diputación de León reprobaron en pleno al regidor vallisoletano por entender que apelaba al centralismo en su ciudad de la Comunidad.

Díez llegó a decir entonces que “el robo desde la Junta ha debilitado a León para favorecer a Valladolid”, a lo que Puente replicó con el recordatorio de una serie de inversiones en la ciudad leonesa que no han dado un buen resultado.

La polémica siguió en relación a los anuncios de nuevas inversiones en Valladolid, como la fábrica de vehículos eléctricos, Switch Mobility. Puente sugirió en ese momento a su compañero de partido que “llore un poco menos y trabaje un poco más”.

En la presentación de candidatos a las alcaldías, el pasado sábado en Valladolid, con la presencia de Pedro Sánchez, Óscar Puente, que hizo de anfitrión, se refirió a las diferencias con el regidor leonés, aunque en un tono conciliador le auguró mayoría absoluta, si bien sus elogios fueron para el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, por una gestión con “mano izquierda”.

Reprimenda de Tudanca

El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, calificó de “inoportuno” el guiño en Twitter del alcalde de León, José Antonio Diez, a un vídeo de otro internauta en el que se simula la explosión de una bomba nuclear sobre la provincia de Valladolid. “Honestamente creo que se ha equivocado”, dijo, si bien el popular Raúl de la Hoz lo consideró “indecente” y “ridículo”.

Tras la Junta de Portavoces, Luis Tudanca informó de que había hablado con el alcalde de la capital leonesa, pero también con su homólogo de Valladolid, Óscar Puente, quien expresó en la misma red social su decepción con Diez, informa Ical.

El líder socialista aseguró que estas actuaciones hacen un “flaco favor” en este momento político, porque ayudan a incrementar la polarización entre los ciudadanos. Como señaló que no es partidario de las “trincheras”, ni de la “equidistancia”, lo calificó de “inoportuno”, si bien matizó que el vídeo no es más que una “exageración” de las redes sociales.

Por ello, Tudanca abogó por ser más “prudente” y no exacerbar los “peores sentimientos” de la población al tiempo que destacó los “elogios” y las diferencias que ambos alcaldes han expresado, la última vez el pasado fin de semana en un acto político del PSOE en Valladolid. “Entiendo los enfrentamientos”, dijo porque los dos regidores defienden por encima de todo y con pasión a sus ciudades. En cualquier caso, el líder socialista apuntó que hay líneas que no se deben traspasar como en este caso.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, condenó que un responsable público como el alcalde de León se dedique a dar “likes” a un vídeo en el que se ve cómo ponen una bomba sobre la provincia de Valladolid. También criticó que Tudanca lo considerarse “inoportuno”, porque a su juicio es “ridículo” e “indecente”. Además, consideró que Diez debe centrarse en la gestión de los servicios públicos de su competencias.