Vázquez reitera que desde la Junta de Castilla y León se impulsará un pacto por la sanidad

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha asegurado que la propuesta realizada ayer por los Colegios Oficiales de Médicos puede ser un buen punto de partida para reformar la Atención Primara, dado que también contempla un pacto por la sanidad. “Es algo de lo que llevo hablando desde mi discurso de toma de posesión”, señaló.

Vázquez, que recalcó que la propuesta “tiene el valor del conocimiento”, destacó que la Consejería de Sanidad, “como no puede ser de otra forma, está dispuesta a reunirse y escuchar”. Además, preguntado por las similitudes con el Plan Aliste elaborado la pasada legislatura por Ciudadanos, el consejero matizó que en este caso se habla de una negociación, “cuando en el Plan Aliste entiendo que no hubo mucha negociación”.

El consejero, que reconoció que su departamento todavía no tiene elaborado un calendario de negociación de cara al pacto por la sanidad, adelantó que las negociaciones no solo serán con los colegios profesionales, sindicatos y asociaciones, sino también con las fuerzas políticas. En este sentido apuntó que aunque el actual momento político no es proclive al pacto, basta que sea una demanda de la propia profesión médica la que lo reclama, desde la Consejería se impulsará el pacto por la sanidad.

Por otra parte, Vázquez, que realizó esta declaraciones tras reunirse con delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, para analizar la situación del futuro centro de salud de San Andrés del Rabanedo, también mostró su respeto por las concentraciones convocadas por el sindicato CSIF a las puertas de los hospitales y de los centros de salud de toda la Comunidad, aunque reconoció que no comparte los motivos de las mismas.

Además, el consejero se refirió a la denuncia del Sindicato de Enfermería Satse sobre la congelación desde 2004 del precio del kilometraje que reciben los profesionales que utilizan sus vehículos privados para realizar asistencias, y apuntó que trasladará este malestar a la Junta, dado que no es una competencia de su departamento al afectar a todos los empleados públicos autonómicos.

Situación de León

Por otra parte Vázquez confirmó que hasta finales de 2024 no abrirá sus puertas el futuro centro de salud de San Andrés del Rabanedo debido a un problema aparecido en la estructura y que ha obligado a realizar unas obras extraordinarias, que comenzaron ayer y que estarán terminadas a finales de marzo o principios de abril, a la vez que denunció la manipulación política que se está haciendo de un problema técnico.

Asimismo, explicó que las obras del futuro centro de salud, que se iniciaron en mayo de 2021, fueron paralizadas al detectarse un problema carbonatación en la estructura del edificio, lo que ha obligado a realizar una obra extraordinaria de consolidación.

Además, el consejero explicó que cuando finalicen las obras extraordinarias se licitará la obra de construcción nueva, por lo que a finales de 2024 el nuevo centro de salud estará en funcionamiento.

Por otra parte, Vázquez argumentó que no tiene sentido el debate social que se ha abierto en León por este retraso técnico, a la vez que recalcó que la Junta de Castilla y León es la primera interesada en que sus edificios sean seguros, “por lo que nos parece una tremenda irresponsabilidad y una manipulación dudar de la gestión de la Junta en este asunto”.