XIX Jornadas Gastronómicas de El Capricho de José Gordón: donde la carne de buey tiene sabor a Colombia y Ecuador

El Capricho de José Gordón ha inaugurado las XIX Jornadas Gastronómicas, cuyo menú de degustación estará a disposición del público durante todo mes de febrero. Esta nueva edición conmemora la cocina de Ecuador y Colombia a través de la combinación de la afamada carne de buey de El Capricho de José Gordón con los sabores propios de la rica cocina de estos dos países latinoamericanos.

Para ello, el chef del restaurante El Capricho de José Gordón, Diego Nahuel Zárate, ha contado con la colaboración de prestigiosos cocineros provenientes de Ecuador, como Luis Maldonado y Joaquín Araque, chef y pastelero del restaurante Tributo, cuyo trabajo se fundamenta en el estudio y el desarrollo de un producto en particular: “La Vaca de Los Andes”, y Juan Sebastián Pérez Proaño, chef del restaurante Quitu Identidad Culinaria, considerado uno de los 100 mejores restaurantes de América Latina por The World’s 50 Best Restaurants, cuyo principal enfoque es generar un proyecto gastronómico de alto impacto, sostenible, duradero y replicable.

Además, también han contado con la presencia de célebres cocineros colombianos como Jaime David Rodríguez Camacho, copropietario de Celele Restaurante, situado como el decimonoveno mejor restaurante de América Latina, según The World’s 50 Best Restaurants, y referente de la gastronomía nacional como chef embajador de la Cancillería del Gobierno de Colombia en diversas embajadas mundiales, y Marco Antonio Beltrán Rodríguez, cocinero mayor de Andrés Carne de Res, un restaurante con una estructura alternativa, que combina platos típicos de la cocina colombiana con propuestas gastronómicas de vanguardia.

Cuatro ilustres chefs de la alta cocina latinoamericana cuya visión sobre el producto de la carne parte del respeto hacia el animal, su vida e historia, y coincide plenamente con la filosofía del maestro asador José Gordón, que ha señalado en el acto de inauguración que “es un placer contar con la presencia de chefs tan prestigiosos procedentes de Colombia y Ecuador. Países en los que la gastronomía está en crecimiento y que apuestan por una cocina moderna y vanguardista, pero siempre desde un profundo respeto hacia el animal y las materias primas”.

La inauguración de las XIX Jornadas Gastronómicas también ha contado con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio en la Diputación Provincial de León, Pablo López, y del periodista, José Ribagorda.

Menú completo de las XIX Jornadas Gastronómicas:

Aperitivos

- Chica Morada Royal de tuétano con fondo de papaya y achiote

- Arepita a la brasa, pastrami, praliné de cacahuete, rúcula y tomate con sopita fría de chontaduro, mandarina y melón

- Juego de carpaccio de lomo bajo con tiradito de corvina, leche de tigre y su ensalada de mango y papaya

- Ají de carne andino, tartar de espaldilla de buey y chicharrón de tendones

- Cuchuco de trigo (sopa popular colombiana)

- Empanaditas de pasta fresca rellenas de bechamel de cecina con salsa de calabaza, coco y naranja

- Ensalada con langostinos acevichados, vinagreta de lulo, semicurados en aceite, tomate de árbol y hojas verdes

- Chipirón relleno de morcilla de buey con crema de maíz, cancha frito y brotes

- Lengua de buey en salsa de posta negra cartagenera, hongos escabechados en vinagre de plátano y cremoso de semillas de orejero

- Sancocho de la abuela con meloso de morcillo

- Degustación de chuleta de buey

Postres

- Malvavisco de pata de buey, helado de yogurt y chocolate en polvo. Por Joaquín Araque, de Tributo.

- Texturas de chocolate ecuatoriano con mandarina Vino Vino el Chano 2019

El Capricho ofrece a quienes se atreven a adentrarse en su mundo, una experiencia sensorial de sabores, texturas, aromas y vivencias que jamás olvidarán. Bodega El Capricho de José Gordón está considerado como el mejor restaurante de carne de buey del mundo.

Ubicado en Jiménez de Jamuz (León), el Grupo El Capricho está compuesto, además del restaurante, por una explotación ganadera en régimen extensivo, una industria cárnica y un pequeño hotel rural, Hospedaje Doña Elvira. Recientemente, su impulsor, el chef José Gordón, ha cerrado el círculo de sus orígenes con la creación de Bodegas Gordón, ofreciendo interesantes vinos del Valle del Jamuz.