Una familia reclama ingreso hospitalario para un anciano que sufrió un ictus

La plataforma El Defensor del Paciente reclama asistencia sanitaria y el ingreso en un centro hospitalario de un hombre de 78 años que sufrió un ictus en Valladolid y al que se ha indicado que se debe trasladar a su domicilio en Ponferrada (León), donde vive solo.

La presidenta de esta asociación, Carmen Fernández, ha enviado una carta al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para explicarles la difícil situación de esta familia e instarles a pone los medios para el ingreso hospitalario de esta persona. ”Nos dirigimos a ustedes ante la situación que está viviendo esta familia, requiriendo públicamente ingresar a su tío después de un ictus, ya que se lo han denegado y se dice que se vaya a Ponferrada”, explica la carta.

También destaca que la familia está recogiendo firmas para lograr atención sanitaria para el paciente y se cumpla con la “obligación del deber de socorro”.

Y añade: “Esperamos que de inmediato se ingrese al paciente y si no lo hacen recen porque no sufra lo peor o muera porque tendrán responsabilidades penales”.”Si está en Valladolid en Valladolid hay que ingresarle. No es una maleta es un ser humano. ¿De que pasta están hechos ustedes para actuar así?”, concluye la carta.