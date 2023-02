El Real Valladolid iniciará acciones legales sobre los responsables de los insultos a Vinicius

El Real Valladolid iniciará las acciones correspondientes contra los responsables, dentro de la política del club, una vez ha recibido el informe policial respecto a los insultos recibidos por Vinicius, por parte de más de una decena de aficionados blanquivioletas en el partido ante el Real Madrid del pasado 30 de diciembre.

En este sentido, el director del gabinete de Presidencia del conjunto blanquivioleta, David Espinar, avanzó que “la próxima semana se comunicará la incoacción de expediente a las personas reconocidas como responsables de esos insultos racistas, y se les citará en el club”. ”Como dicta el proceso, se les concederá el derecho a su defensa, pero el club ya estará en disposición de adoptar medidas cautelares respecto a estas personas”, añadió.

Así lo señaló durante la presentación de los dos nuevos fichajes del Real Valladolid , Selim Amallah y Martin Hongla, que llegan al Real Valladolid para sumar y dar todo por un grupo que les brindó una buena acogida.

Al respecto, el director deportivo, Fran Sánchez, destacó “la energía” de ambos jugadores. Asimismo, de Amallah resaltó que “sus valores como ser humano”. “Él nos dio su palabra y estamos muy agradecidos y contentos por su incorporación. Confiamos mucho en las características que pueden aportar al colectivo. Es un mediocentro muy polivalente, ‘box to box’, con llegada al área… Domina diferentes registros de modelos de juego”, señaló.

Por su parte, el belga aseguró que LaLiga “siempre ha sido un referente”, donde había soñado con jugar desde pequeño, y resaltó la “proyección muy buena de futuro” que puede tener como blanquivioleta. También se mostró “contento por la acogida del equipo”, y en especial por la El Yamiq, con quien también comparte vestuario en la selección de Marruecos: “Ha tenido un papel muy importante porque me apoyó mucho. Me dijo que el grupo es estupendo, igual que la ciudad”.

Se encuentra “disponible” para afrontar la cita de este fin de semana, pero apuntó que Pacheta todavía no le ha dicho cuál será su posición. “En el centro del campo, pero será el entrenador el que decida”, dijo. De hecho, se preparó antes y después del Mundial por su cuenta, debido a la situación que vivió en su anterior equipo. “Soy un profesional. Tenía claro que debía mantener los entrenamientos. La Copa del Mundo era muy importante y siempre he tratado de mantener el nivel, aunque no lo pasé bien. Soy una persona con un carácter fuerte”, concluyó.

Sobre Hongla, el director deportivo comentó que la posición natural es la de mediocentro, donde puede actuar como ‘6′ u ‘8′, pero que “también puede jugar como central”. “Tiene condiciones físicas con buen manejo de balón. Ha mostrado mucha energía y ganas por volver a LaLiga”, dijo.

El camerunés explicó que puede “jugar en tres posiciones”. “Pero lo haré donde me ponga el míster”, apuntó. Respecto a su llegada destacó que “la acogida fue increíble”: “Los compañeros me recibieron muy bien. Me sentía como en casa, y eso ayuda todavía más a dar todo por el equipo. Me siento al 300%”.

En su caso fue preguntado por la relación con Fran Sánchez, con quien coincidió en el Granada CF, por la influencia en su llegada. “Tenía muchas opciones. Conozco bien a Fran, hablamos y estoy muy bien aquí. Dentro del vestuario estoy bien con los compañeros. Es un sueño para mí volver a España y hacerlo en un club como el Real Valladolid”, finalizó.

Por otra parte, Fran Sánchez y David Espinar repasaron temas de actualidad en torno al Real Valladolid, a la espera de recibir noticias de la FIFA sobre el movimiento de Jovane Cabral, también de la Junta de Castilla y León ante la reclamación de los clubes regionales en LaLiga, y pendientes de las novedades en cuanto a la Ciudad Deportiva y la notificación a los aficionados identificados por la Policía por insultos racistas.

Sobre el mercado de fichajes, el director deportivo asumió que “durante el día de hoy tendremos respuesta” acerca del delantero, “considerando que tenemos argumentos suficientes para que sea afirmativo”. Explicó que “a las once de la noche el sistema FIFA TMS puso que ya había terminado el mercado, esos minutos fueron determinantes” y añadió que “luego se metieron documentos antes de tiempo y una serie de incidencias informáticas condicionaron el asunto”. Fran Sánchez respondió también sobre Malsa, a quien “dimos permiso ayer para viajar a Turquía, se despidió de todos y desearle lo mejor, está apalabrado, el acuerdo es total y faltan unos pequeños flecos”.

Tras las preguntas deportivas llegó el turno de las institucionales, en las que el director del gabinete de presidencia abordó el punto en el que se encuentra el proyecto de la ciudad deportiva del que “hemos enviado la documentación y estamos esperando a que la junta de gobierno (del Ayuntamiento de Valladolid) apruebe el pliego”. Sobre la relación con la Junta de Castilla y León, que se abordó este lunes en la Cámara de Valladolid, relató que “el director de deportes de la Junta dijo que no iba a ayudar, hablamos en junio con presidencia y se nos dijo que el Presidente no veía ayudas de Castilla y León al fútbol profesional” y continuó con la descripción de la situación: “Decidimos hablar con el Vicepresidente, su actitud fue bastante más receptiva pero no hemos tenido desde octubre ningún mensaje nuevo. No es presión, es explicar cómo son las cosas, estamos pendientes de su respuesta, no nos han dicho ni que sí ni que no, había buenas intenciones pero no respuestas tangibles”.

Sobre las denuncias por insultos racistas en Zorrilla, Espinar comentó que “hemos recibido esta semana la notificación por parte de la Policía, la próxima semana comenzaremos a notificar a estas personas la incoación de expedientes, darles el derecho a su defensa y estaremos en disposición de adoptar medidas”. Por último, tuvo palabras de cariño hacia Eusebio Sacristán, una persona que “para nosotros es un símbolo, está invitado permanentemente a asistir al Estadio y tenemos relación con su fundación”.