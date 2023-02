Silván: “Expertos avanzan el caos y colapso entre León-Asturias al llevar por la misma vía Cercanías, mercancías y AVE”

La inversión de 4.000 millones de euros realizada en la Variante de Pajares no tendrá el resultado esperado. La improvisación caracteriza la política de infraestructuras y comunicaciones del PSOE y ahora, tras el anuncio del Gobierno de que esta infraestructura no abrirá en mayo si no en verano, son numerosas las voces que alertan de nuevos problemas.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, manifestó que “había que hacer las cosas bien”, mientras las denuncias ponen de manifiesto todo lo contrario, algo habitual en las políticas socialistas. Expertos y ferroviarios barruntan un caos total en la línea León-Asturias que, tras años de paralización y desvío de inversiones, unirá trenes que por su propia naturaleza son incompatibles. Un “caótico popurrí ferroviario” de trenes, en palabras del senador popular por León Antonio Silván, que paran en todas las estaciones como las Cercanías y otros que no paran en ninguna salvo las capitales como es el AVE.

Trenes directos y que requieren circular a mayor velocidad como son los AVE, “metidos con calzador” entre decenas y decenas de trenes de Cercanías que paran en todas las estaciones de Asturias a menores velocidades. Por si ello fuera poco, a ello se unen los trenes de mercancías que precisan de capacidad en la línea para trasladar desde Asturias la producción siderúrgica. El Puerto de El Musel se verá perjudicado y por lo tanto la estación de clasificación de mercancías de León. “Esta es la realidad a la que somete el desgobierno de Pedro Sánchez a las infraestructuras ferroviarias leonesas y asturianas”, añade Silván.

El gobierno Sánchez nuevamente trabaja contra los intereses ferroviarios leoneses ya que además de no abrir la Variante y de abandonar el puerto histórico, ahora se suma el caos al pretender mezclar cercanías y mercancías con trenes que se suponía que iban a ser de Alta Velocidad. “El tramo de León-Pola de Lena a Avilés-Gijón será único en España por tener una explotación totalmente inconveniente, incomprensible y perjudicial para los servicios ferroviarios. Y no solo perjudica a los viajeros del AVE esta falta de capacidad y de inversiones, sino que el “tapón asturiano” causado por la estrechez de túneles y puentes decimonónicos, impide implantar las autopistas ferroviarias, marginando el PSOE al desarrollo económico de los puertos marítimos asturianos frente a los vascos. Que León tenga un

acceso rápido, fluido y con capacidad a los puertos de Asturias, es clave para el desarrollo de nuestra economía, pero el PSOE se empeña ahora con taponar al ferrocarril en Asturias, taponando también a la economía y progreso de León que encuentra una salida al mar torpe, lenta y atascada”. La ingeniería ha logrado romper la barrera de la Cordillera Cantábrica pero la falta de decisiones políticas ahora traslada el tapón al tramo Pola de Lena a Avilés/Gijón.