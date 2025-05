AEMET alerta de fuertes tormentas en forma de granizo en estas zonas de Castilla y León

Los castellanos y leoneses siguen viviendo una primavera inusual. Si que es verdad que el sabio refranero castellano dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero lo que se está viviendo en las últimas jornadas no es muy normal. Y parece que la cosa va a continuar parecida. La Agencia Estatal de Meterología (AEMET) alerta de que este jueves 8 de mayo existe la probabilidad de chubascos tormentosos que podrán ser localmente fuertes y con granizo, sobre todo en el sur y extremo occidental de la Comunidad.

Además se prevén intervalos nubosos, con nubosidad más abundante por la tarde, cuando se esperan lluvias y chubascos que serán más probables e intensos en otras zonas de Castilla y León. AEMET también pronostica alguna helada débil en cotas altas de la Cordillera Cantábrica, así como viento del noreste o variable, flojo en general.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios en la meseta y en ligero descenso en zonas de montaña. En las ciudades las mínimas oscilarán entre los dos grados de León; los cuatro de Burgos y Palencia; los cinco de Segovia y Soria; los siete de Ávila, Valladolid y Zamora; y los ocho grados de Salamanca.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad oscilarán entre los 14 grados de Ávila; los 15 de Segovia y Soria; los 16 de Burgos; los 17 de León y Salamanca; y los 18 grados de Palencia, Valladolid y Zamora.