AEMET avisa de un frente frío en estas zonas de Castilla y León

El otoño o el invierno. No se sabe muy bien cual es la estación del año que acabamos de estrenar. Y es que las temperaturas se han desplomado con cifras más típicas de los meses de enero y febrero, que de finales de septiembre. Por este motivo, la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) avisa de la llegada de un frente frío en Castilla y León, y anuncia temperaturas por debajo de los 20 grados para este martes 23 de septiembre.

Además anuncia intervalos nubosos en el tercio norte, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en la Cordillera Cantábrica e Ibérica. En el resto predominarán los cielos poco nubosos, con alguna nube baja de madrugada y algunas nubes de evolución diurna en áreas de montaña. Bancos de niebla matinales en montaña, así como viento de norte y noreste, flojo en general.

En cuanto a las temperaturas, AEMET señala que se registrarán mínimas sin cambios o en ligero ascenso, salvo en el noroeste en ligero descenso, y máximas en ligero descenso en el noreste, en ligero ascenso en el noroeste y con pocos cambios en el resto. También se prevén heladas débiles y dispersas en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas en las ciudades de Castilla y León se situarán entre los tres grados de Ávila; los cuatro de Soria; los cinco de Burgos, León, Palencia y Segovia; y los seis grados de Salamanca, Valladolid y Zamora.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad oscilarán entre los 16 grados de Burgos y Soria; los 18 de Ávila; los 19 de León, Palencia y Segovia; los 20 de Salamanca y Valladolid; y los 22 grados de Zamora.