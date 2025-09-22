Alexandr Wang, director de inteligencia artificial de Meta: "parecerá exagerado. Pero demasiado es la cantidad justa"

Según el multimillonario cofundador de Scale AI, Alexandr Wang, hay un factor clave que distingue a los líderes de las empresas más exitosas: la tendencia a ir más allá. El joven empresario de 29 años, que se ha convertido en un referente en materia de inteligencia artificial, argumenta que directivos sobresalientes en el sector tecnológico establecen un listón de ambición muy alto como receta para su éxito.

Actualmente Alexandr Wang es director de inteligencia artificial en Meta, tras el acuerdo de adquisición de su firma por parte de Mark Zuckerberg y su conglomerado el pasado mes de junio. Un acuerdo tras el que se estima que Wang posee una fortuna cifrada en 3.200 millones de dólares y que le ha valido ser el foco de numerosas miradas en un sector con destacadas figuras.

La filosofía del "hacer demasiado" como eje del liderazgo exitoso

En una entrada de su blog personal que está a punto de cumplir un año, Wang subraya que el líder es el límite superior de la dedicación de cualquier miembro de su empresa. Por ello, es imperativo que los directivos hagan, se preocupen e intenten más de lo razonable, incluso si es percibido como un exceso, afirmando que "demasiado es la cantidad correcta" para alcanzar el éxito.

Wang, quien fundó un "unicornio" tecnológico valorado en 29.000 millones de dólares, ha estudiado a otros directivos, cuestión que le llevó a un análisis pormenorizado de sus prácticas. Fruto de esa observación, Wang apunta por ejemplo que no habría una Apple sin la "atención obsesiva" de Jobs, ni un SpaceX sin el "impulso maníaco" de Musk.

En Scale AI, su propia compañía, tomó una decisión radical en 2022 de reorientar la mayoría de recursos hacia el etiquetado de datos para la IA generativa y los grandes modelos de lenguaje, dejando atrás su enfoque inicial en los vehículos autónomos. Por las cifra desembolsada por Mark Zuckerberg para hacerse con Scale AI, la decisión se ha de catalogar como todo un acierto.

Volviendo a su exposición sobre los líderes y directores ejecutivos de las grandes firmas, Wang desglosa su perspectiva en directrices clave, sosteniendo que lo que algunos perciben como "exceso" es en realidad justo lo necesario para el éxito. Así, el "exceso de optimismo" es meramente optimismo, la "sobrecomunicación" solo comunicación, y el "exceso de entrega" simplemente entrega:

"Como líder, usted marca el límite superior de la preocupación de cualquier persona en su empresa. Necesita hacer más, preocuparse más, esforzarse más de lo que parecería razonable. Parecerá excesivo, pero demasiado es la medida justa"

En definitiva, la visión de Wang es tajante: "Si no lo estás haciendo en exceso, lo estás haciendo por debajo de lo necesario". Crear algo con lo que impactar al mundo es, en su opinión, un proceso que implica esfuerzo y, a menudo, ir más allá de lo preestablecido, asumiendo los desafíos inherentes a la construcción de algo verdaderamente importante.