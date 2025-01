La Aemet pone sobre aviso por frío intenso a estas zonas de Castilla y León

Cuando ustedes lean estas líneas ya habrá amanecido en España y en Castilla y León, después de haber pasado la madrugada más fría de lo que llevamos de invierno.

De hecho, esta madrugada se han alcanzado los siete grados bajo cero en amplias zonas de la comunidad, temperaturas que han sido incluso más gélidas todavía en zonas de páramos, como en la localidad segoviana de Cuéllar, donde han vuelto a superar los -10 ºC por segundo día consecutivo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado alerta amarilla para este martes por frío intenso y fuertes heladas en todas las provincias de la comunidad salvo en Salamanca. La alerta estará activa hasta las diez de la mañana de hoy.

No obstante, este martes será la jornada de mayor frío de toda la semana en Castilla y León, ya que en el resto de días no se prevé que bajen tanto los termómetros. Las heladas serán generalizadas durante todos los días, pero con mínimas que oscilarán entre los tres grados negativos y uno positivo, mientras que las máximas podrán no serán tampoco tan bajas y podrían superarse los diez grados en la mayoría de capitales de provincia e incluso superar los 12 grados como ocurrirá el jueves en León.

La predicción del tiempo de la Aemet para este martes habla de que el día amanecerá poco nuboso o despejado, sin descartar algunas brumas matinales. Heladas generalizadas, moderadas en su mayor parte, y vientos que soplarán del noreste tendiendo a variables, pero flojos.

Las temperaturas mínimas, como decíamos antes, llegarán a los siete bajo cero en algunos puntos de las provincias de Soria, Valladolid y Segovia sobre todo, mientras que en Palencia, Ávila, Burgos y León alcanzarán los seis bajo cero.

Las máximas, por su parte, subirán hasta los 10 grados en Ávila y Soria mientras que en el resto oscilarán entre los 7 grados de Zamora y los nueve grados de Salamanca o León.

Hará falta abrigarse bien a primera hora de la mañana, pero la presencia del sol brillando en todo lo alto, sin nubes, hará que los termómetros suban poco a poco durante las horas centrales del día.