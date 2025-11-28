La Aemet pone sobre aviso a tres zonas de Castilla y León por densas nieblas con cencellada

El invierno se acerca a Castilla y León tras un esprint final de noviembre frío en lo climatológico, con temperaturas bajo cero por las noches, y máximas que apenas llegan a los 10 grados durante las horas centrales del día.

De hecho, esta semana se han alcanzado los 5,9 grados bajo cero en la localidad segoviana de Cuéllar mientras que la comarca zamorana de Sanabria se han quedado en los -4,6 grados, y en la localidad burgalesa de Palacios de la Sierra, en los 4,2 grados bajo cero.

Toca abrigarse porque el frío arrecia estos días en la comunidad, según advierten desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), donde advierten de que el principal fenómeno meteorológico para este viernes serán las nieblas en buena parte de la comunidad, sobre todo en la meseta.

La predición de la Aemet habla de que el dia amanecerá poco nuboso con nubes altas, y con intervalos nubosos en la primera mitad del día en el tercio este. Brumas y nieblas dispersas. más generalizadas en el este, pueden ir con cencellada.

Las temperaturas sin cambios o en ascenso y las máximas osclarán entre los 9 grados de Burgos, que marcará la más baja, y los 13 grados que se alcanzarán en las provincias de Salamanca y Zamora durante las horas centrales del día.

Se esperan también heladas débiles, que localmente pueden ser moderadas. Los vientos soplarán flojos y serán variables.

Pero el fenómeno más significativo de esta jornada serán las nieblas, que se mantendrán el sábado también aunque en este caso con más intensidad. De hecho, la Aemet pone sobre aviso a las provincias de Zamora, Valladolid y Palencia por nieblas densas con una visibilidad de entre100 y 200 metros que podrán ir acompañadas de cencellada, un fenómeno meteorológico que consiste en la formación de una capa de hielo sobre los objetos al congelarse las gotículas de agua de la niebla al contacto con las superficies.

La cencellada se produce con niebla y temperaturas cercanas al punto de congelación y se diferencia de la escarcha en que la cencellada requiere la presencia de niebla, mientras que la escarcha se forma por la condensación del vapor de agua del aire.

También para el sábado, la Aemet pone sobre aviso a Castilla y León anpor fuertes lluvias. Tal es así que a partir de las doce del mediodía se esperan abundantes y copiosas lluvias en la provincia de León, en zonas de El Bierzo como Ponferrada o Villablino, pero también en Astorga, La Robla o León capital. También se espera por Cistierna, Riaño, Puebla de Lillo y Posada de Valdeón, y más abajo en La Bañeza y Valencia de Don Juan.

En las provincia de Zamora lloverá durante casi todo el día en la comarca de Sanabria, así como en Benavente y más al sur, en lugares como Fermoselle, Alcañices o Bermillo de Sayago. Incluso se prevén lluvias a partir del mediodía en Zamora capital.

Igualmente, el agua será protagonista en tierras palentinas, sobre todo por Guardo, Aguilar de Campoo, Baltanás o Carrión de los Condes, al igual que en casi toda la provincia de Burgos, especialmente en el norte, en zonas como Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar o Briviesca, aunque también se espera gua en Lerma, Melgar de Fernamental o Salas de los Infantes.

La provincia de Valladolid no se librará y se esperan abundantes y copiosas precipitaciones en las dos Medinas, del Campo y de Rioseco, Peñafiel, Tordesillas, Mayorga así como en Valladolid capital.

Ya en Segovia, Soria y Ávila podría caer algo en alguna zona puntual, pero menos.