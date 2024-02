Los agricultores se volverán a manifestar el miércoles de la mano de las Opas

Después de la manifestación que el sábado reunió a unos 600 agricultores a las puertas de la Feria de Muestras durante la gala de entrega de los premios Goya, el campo de Castilla y León volverá a las protestas el próximo miércoles, día 14 de febrero, con una concentración de tractores en Valladolid convocada por las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, que se sumará a las de Palencia, Soria y Burgos. A diferencia de las espontáneas, estas sí serán comunicadas a la administración competente.

Bajo el lema ‘El 14 de febrero, defiende tú amor al campo’, la tractorada saldrá desde varios puntos de la provincia para confluir en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla a las 11 horas. Desde este punto de la ciudad, todos los vehículos realizarán un recorrido por las calles de Valladolid con paradas en la Subdelegación del Gobierno y las Cortes de Castilla y León.

Asaja, COAG y UPA piden “cambiar radicalmente” la actual Política Agraria Europea (PAC) para que no entre ningún producto de fuera que no cumpla con las mismas normas y garantías que las que se le exige a los agricultores y ganaderos de España. También, eliminar la actual burocracia que “ahoga al sector y tener mayor libertad y flexibilidad para poder producir lo que realmente se necesita y en lo que somos rentables, y no lo que se impone desde Bruselas”.

Otra de sus peticiones es una “mayor reciprocidad” en las relaciones comerciales con terceros países, “exigiendo las mismas normas de producción y comercialización que en la Unión Europea”. Especialmente, piden “tratar a Ucrania como un país tercero y por lo tanto imponer cuotas y aranceles a sus exportaciones”.

Igualmente, reclaman el cumplimiento “de manera efectiva” de Ley de la Cadena Alimentaria, que desde su puesta en marcha “no ha cumplido los objetivos para los que fue creada”. Y también, que se tome en cuenta al sector para modificar las normativas en materia de sanidad y bienestar animal, tratamientos fitosanitarios y abonado, para que esta se realice “de manera progresiva, garantizando un sustitutivo adecuado ante de la desaparición cualquier materia activa o producto”.