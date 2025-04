Agua en cantidad y de calidad para nueve mil palentinos del medio rural

Buenas noticias para quienes viven y trabajan en la localidad palentina de Grijota y alrededores, por cuanto ya puden disfrutar de agua en cantidad y de calidad gracias a la recién inaugurada Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), una infraestructura demandada en la zona a la que el Gobierno regional ha dado respuesta tras invertir 5 millones de euros.

De hecho, hasta la puesta en marcha de esta nueva depuradora, que beneficiará a unas 9.000 personas, el tratamiento de las aguas residuales, tanto del casco urbano como de las urbanizaciones, era muy deficiente ya que las instalaciones existentes se encontraban obsoletas y no tenían capacidad suficiente para realizar un correcto tratamiento. Además, el vertido no cumplía con la legislación vigente.

El plazo de ejecución de la obra ha sido de 23 meses y la explotación de la planta será gestionada por Somacyl durante un periodo de 25 años. El caudal medio de tratamiento varía según el periodo: en el estable es de 1.104 m³/día y en el estacional, de 1.787 m³/día.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, inauguraba este martes la nueva EDAR de Grijota y reafirmaba el compromiso de su departamento en su objetivo de conseguir "cero aguas sin depurar" en toda la comunidad, y especialmente en los pueblos más pequeños. Algo que, según avanzaba el consejero, se conseguirá la próxima legislatura.

Para recoger y transportar las aguas residuales del casco urbano de Grijota, la urbanización 'Ciudad del Golf' y las otras ubicadas a lo largo de la carretera CL-615 hasta la nueva instalación depuradora, se han ejecutado dos colectores principales, con una longitud total superior a los 6,5 kilómetros.

Con esta actuación se recogen todas las aguas residuales de los diferentes sistemas de saneamiento existentes y están diseñados para recoger los futuros sistemas de saneamiento que se articulen en las diferentes urbanizaciones.

La tecnología adoptada para el tratamiento de las aguas residuales en la EDAR de Grijota es la de reactor biológico mediante oxidación prolongada, que ofrece rendimientos superiores a otros sistemas y se adapta perfectamente al tamaño de la población.También se ha construido un decantador secundario de gravedad de 8 metros de radio, equipado con rasquetas de fondo unidas a un puente metálico; y un espesador de fangos, instalación de un sistema de deshidratación de fangos y una tolva de almacenamiento de los fangos deshidratados hasta su recogida para posterior tratamiento y valorización, según informan fuentes de la Junta.

La Consejería de Medio Ambiente tiene en marcha los programas de depuración en municipios de hast 500 habitantes y de entre medio millar y 2.000 vecinos. Planes que, junto a las diputaciones provinciales y ayuntamientos, promueven el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los núcleos con población inferior a 2.000 habitantes equivalentes.

Estos programas buscan eliminar las aguas sin tratar en los ríos, con avances significativos en todas las franjas de población.

Hasta el momento, el Programa de Actuación se ha desarrollado en un total de 217 depuradoras, con una dotación financiera de 140 millones de euros a compartir entre la Junta de Castilla y León (40 %), diputaciones provinciales (40 %) y ayuntamientos (20 %). La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL) es la encargada de la ejecución de las actuaciones y de su operación y mantenimiento durante 25 años.

De los proyectos anteriormente mencionados, 21 instalaciones se encuentran terminadas en fase de explotación, 103 obras se encuentran en estado de ejecución, 22 obras se encuentran en fase de licitación, cuatro proyectos han sido aprobados, 26 proyectos han sido redactados pendientes de aprobación municipal y 37 proyectos están en fase de redacción, el resto se encuentra en fase de análisis.

"Es una obra grande que asegura el presente y el futuro de este municipio, beneficiando también a la Urbanización Ciudad del Golf y zonas de la CL-615”, destacaba el consejero sobre la depuradora de Grijota.