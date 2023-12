El Aguilar Film Festival supera los 9.000 espectadores y continúa en unos días a través del proyecto "Itinera CyL"

Un año más, el Aguilar Film Festival ha conseguido superar su anterior récord de participación. Así, si en 2022 la prestigiosa cita cinematográfica aguilarense consiguió superar los 6.000 espectadores, en esta 35 edición son más de 9.000 las personas a las que ha conseguido llegar el AFF a través de su extensa y variada programación. Entre los datos que ha dado a conocer la organización, destacan otras cifras como que entre el 1 y el 9 de diciembre se han proyectado 2.610 minutos de cine a través de 210 películas procedentes de 37 países de los 5 continentes.

Además, en el marco del festival, organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, a través de la Concejalía de Cultura, y que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España, el ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona o Eurostyle Systems, entre otros, se han desarrollado 21 actividades paralelas como conferencias, clases magistrales, encuentros y exposiciones. Y todo gracias al trabajo del más de medio centenar de personas que este año han trabajado en el equipo del Aguilar Film Festival para hacer realidad esta exitosa edición del evento.

“Más de 9.000 espectadores es una cifra que resulta escalofriante y muy gratificante, pero yo me quedo con los 3.000 alumnos de Castilla y León que están visualizando nuestros cortos. De ellos depende que sigamos cumpliendo años, y que los más jóvenes despierten esa curiosidad y ese interés por el cortometraje y por el cine nos da la garantía de que nuestro festival tiene una esperanza de vida muy amplia”, señala la alcaldesa de Aguilar refiriéndose a Aula AFF, la iniciativa que el AFF ha puesto en marcha este año y a la que han decidido sumarse más de 20 centros de toda la región. Tampoco hay que olvidar los 800 niños y jóvenes de los centros educativos de Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga que acudieron los días 4 y 5 de diciembre a los pases para el público infantil.

“Sobre todo, me quedo con esa cantera que estamos creando. En los jóvenes ponemos toda la ilusión y no nos cabe ninguna duda de que Castilla y León tendrá grandes cineastas”, continúa la alcaldesa, quien reconoce que ahora toca pasar la “resaca” del festival. “En unos días nos sentaremos y valoraremos, porque siempre hay cosas que, por muy bien que salgan, se pueden mejorar”, asegura María José Ortega. La alcaldesa también pone en valor la imagen que ha transmitido este año el festival a través de su nueva cartelería. “Esa implicación que ha mostrado esa gente anónima, que para nosotros no lo es, ha abierto una puerta que nos costaba mucho abrir”, indica.

En este sentido, la regidora aguilarense asegura que esa es una de las líneas de trabajo por la que hay que continuar. “Tenemos que hacer un esfuerzo para que los aguilarenses sigan sintiendo el festival como suyo, para que vean que cuando crece, crecen ellos, y para que entiendan que es un atractivo increíble. Es verdad que solo cuando sales fuera lo ves, pero estoy segura de que entre todos encontraremos ideas nuevas para afianzar todo lo que hemos conseguido”, finaliza Ortega.

En la misma línea se expresa Jorge Sanz, técnico de Cultura en el Ayuntamiento de Aguilar y director del festival. “El balance es más que positivo. Aparte de las cifras, que hablan por sí solas, que un evento cultural cumpla 35 años en una población de apenas 7.000 habitantes, dice mucho de la importancia y el cariz que tiene este festival”, defiende Sanz.

Tras la celebración de esta nueva edición, el festival internacional de cine continúa su crecimiento y consolida su relevancia gracias al reconocimiento del público y el sector, así como la colaboración entre instituciones y la iniciativa privada y, este año, al marchamo de calidad que le ha otorgado el Ministerio de Cultura, al calificarlo como el festival de cortometrajes mejor valorado del país. “El AFF es un festival de primer orden, y así nos lo dicen desde el Ministerio de Cultura, donde nos posicionan como el primer festival en su género, y otras organizaciones que han calificado el festival como muy importante”, continúa Jorge Sanz.

El director técnico del festival, a quien acompaña el director artístico y de contenidos, Jorge Rivero, también destaca la calidad de unas proyecciones que han hecho que el público volviera a llenar el Cine Amor. “Yo creo que ha sido un compendio de todo:el gran equipo que está detrás, empresas, todas las administraciones… todos remando en una misma dirección para demostrar que en pequeñas poblaciones también se pueden hacer actividades culturales de una gran excelencia”, indica para explicar el secreto del éxito de esta última edición.

“También es fundamental la educación: seguimos formando a gente para que pueda ver nuestro cine con otros ojos. De hecho, el apoyo que hace el festival a la industria también es muy importante, y así lo avalan las numerosas personas que han estado con nosotros a lo largo de los años”, continúa Sanz. “Ahora -añade el director del Aguilar Film Festival- toca cerrar y pensar en la 36 edición. El festival está alcanzando la madurez y creo que merece la pena que, entre todos, lo cuidemos para que siga creciendo”. Finalmente, Jorge Sanz muestra su “gratitud inmensa” a todo su equipo, “a toda la gente que ha estado trabajando durante diez días casi 24 horas para que el evento salga adelante y para que fuera de la provincia, a nivel nacional, sepan que aquí también hacemos cosas y mimamos la cultura”.

ITINERA Castilla y León

No obstante, y aunque el pasado sábado 9 de diciembre tuvo lugar la ceremonia de clausura de la 35 edición, el Aguilar Film Festival solo puso un punto y seguido a su programación. Y es que, a través del proyecto Itinera Castilla y León, el palmarés del AFF se proyectará en media docena de pedanías del municipio de Aguilar de Campoo. Concretamente, los cortometrajes ganadores se podrán ver en las antiguas escuelas de Mave (18 de diciembre a las 17:30 horas); la casa-concejo de Puentetoma (19 de diciembre a las 18 horas); las antiguas escuelas de Cabria (21 de diciembre a las 19:30 horas); la casa albergue de Barrio de Santa María (20 de diciembre a las 18 horas); la casa-concejo de Lomilla (22 de diciembre a las 18 horas); y el teleclub de Matamorisca (23 de diciembre a las 17:30 horas).

Itinera Castilla y León es una iniciativa enmarcada en el Festival Itinera Iberia, que ya ha realizado más de mil conciertos en cuatro comunidades autónomas y experiencias en varios países europeos. Este festival, que nació hace tres años, tiene por objetivo llevar la cultura a las pequeñas localidades de la España Vaciada. Desde la periferia y las zonas desconectadas geográficamente de las grandes urbes y de sus agendas culturales, el Festival de Los Pueblos Pequeños apoya la dinamización de los territorios en los que planta su bandera durante unas horas.