El alcalde socialista de León se suma a la veda abierta en el PSOE para pedir a Sánchez que asuma responsabilidades

El informe de la UCO de la Guardia Civil ha sido demoledor para el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, qu ele coloca al borde del banquillo, pero también y sobre todo para el partido del puño y la rosa y Pedro Sánchez, a pesar de que el presidente del Gobierno y líder de los socialistas haya pedido perdón y quiera desvincularse de cualquier hecho delictivo que pueda afectarle a él y a su Gobierno.

Sánchez comparecía ayer en rueda de prensa en la sede de Ferraz, donde no atendía a la prensa desde hace siete años, para simplemente pedir perdón a los españoles por lo ocurrido, avanzar la dimisión de Santos Cerdán de su cargo en el partido y pedirle su acta de diputado -algo que aún no ha hecho el dirigente navarro- y anunciar una auditoría externa sobre las cuentas del partido. Una comparecencia en la que, sin embargo, rechazaba cualquier asunción de responsabilidad política y mucho menos la convocatoria de elecciones generales, ya que aseguraba que agotará la legislatura en 2027.

Si bien, en las filas del PSOE los nervios están a flor de piel y ha cundido el pánico ante una serie de casos de corrupción que amenzana con llevarse por delante al partido en las comunidades autónomas, diputaciones o municipios, y ya empieza a haber movimientos al respecto para intentar minimizar daños.

A las discrepancias de socialistas históricos como Felipe González, Javier Lambán o Eduardo Madina -afectado por el supuesto pucherazo en las primarias del PSOE de 2014 que ganó Sánchez y que ha desvelado el informe de la UCO-, también se han sumado la del alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que ha reclamado este viernes a Pedro Sánchez la convocatoria de un Congreso Federal Extraordinario, además de sugerirle que no se presente como candidato, y la del regidor socialista de León, José Antonio Díez, que ha pedido a Sánchez que asuma sus responsabilidades "para que el partido empiece a forjar un nuevo tiempo en el que la ciudadanía se sienta plenamente identificada".

Díez es uno de los dirigentes del partido que ha sentido en sus propias carnes como se las gasta Koldo García, el asesor de Ábalos, ya que este llegó a amenazarle en público durante un acto del partido hace unos años, y este viernes no se ha mordido la lengua cuando le han preguntado por la crisis interna que vive el PSOE a cuenta de los escándalos de corrupción que asolan a la formación y a miembros del Gobierno.

"Hay que actuar con responsabilidad política ante lo que está ocurriendo en el PSOE, y le corresponde al actual secretario general, que tiene que dar explicaciones claras y contundentes, "no vaguedades ni pucheritos"a todos los españoles y también a la militancia de este partido", decía el primero de los leonesas, inquieto por el devenir de los casos que se investigan desde la Justicia y la Guardia Civil.

Díez tiene claro que ante esta situación "no se puede mirar hacia otro lado, diciendo que no sé nada o que las responsabilidades son de otros", y aseguraba que no se siente identificado con personas como Santos Cerdán o Koldo García: "No sé como habrán llegado al partido, peo lo que sí se es que no lo han hecho por los valores y principios que siempre han identificado al PSOE durante sus 140 años de historia", decía, en declaraciones recogidas por Efe.

Por todo ello, Díez, que ve la situación actual como "insostenible e indamisible", exige a su partido y al presidente Sánchez que "corte por lo sano" y permita que se empiece a forjar un nuevo tiempo de partido con el que los ciudadanos se puedan ver identificados

"El PSOE es un partido que aboga por una tolerancia cero con la corrupción por lo que es hora de tomar decisiones y cambiar rumbos en el partido", insistía.

Manipulación de las primarias

Tampoco se mostraba sorprendido por la posible manipulación de las primarias socialistas por el ahora dimitido Santos Cerdán, ya que, entre otras cosas, el propio Díez sufrió en primera persona como las gasta el "Sanchismo" hace un lustro, en las primarias de 2020 en la Agrupación Local Socialista de León, cuando el propio Santos Cerdán intentó echarle del partido para colocar a alguien de confianza de Sánchez para dirigir al partido en León.

"Estas primarias dueron manipuladas por Cerdán para intentar derrocarme", decía, mientras recordaba como el ya dimitido secretario de Organización socialista admitió más de 200 afiliaciones irregulares en una de las agrupaciones socialista más importantes del país "con la única intención de apartarme y privarme de la posibilidad de presentarse a la Alcaldía por haberse enfrentado a José Luis Ábalos y a Koldo".

"El PSOE tiene un problema cuando en su estructura y en la parte esencial de la misma como han sido los dos últimos secretarios de Organización del partido están presuntamente involucrados en una trama claramente ilícita", finalizaba