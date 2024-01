El alcalde socialista de León vuelve a arremeter contra Óscar Puente: "No ha acabado de asumir claramente que es el ministro de todos los españoles”

El alcalde de León, José Antonio Diez, sigue sin enterrar las hachas de guerra con el actual ministro de Transportes y exregidor vallisoletano, Ósca Puente. El primer edil leonés señaló sobre Puente que “no ha acabado de asumir claramente que es el ministro de todos los españoles. Sigue pensando que es alcalde de Valladolid o quizá siga pensando volver a ser alcalde algún día y por eso realiza estas acciones tan sumamente sectarias contra el resto del territorios, no trabajando la vertebración del territorio.

Preguntado sobre la decisión de Ryanair que incluye a Valladolid en su plan estratégico para crecer en tráfico de pasajeros en los próximos cinco años en España, conocida tras una reunión entre el máximo responsable de la compañía aérea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Óscar Puente, el alcalde socialista dijo no disponer de información directa al respecto y añadió que “a nadie extraña”.

“Nos lleva sucediendo muchísimos años en los que vemos cómo las oportunidades no llegan hasta aquí; se desvían”, afirmó antes de añadir que esas oportunidades “especialmente y tristemente se centran de una manera muy clara en Valladolid, conduciendo a este centralismo que tantas veces he denunciado, que también cabrea a gran parte del territorio del resto de la Comunidad y que no ayuda ni fomenta nada ese espíritu totalmente fraudulento que se quiere hacer creer de Comunidad”, informa Ical.