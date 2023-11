El alcalde socialista de León: “Yo creo que no habría votado esta ley de amnistía. Por eso no me hicieron diputado nacional”

El alcalde socialista de León, José Antonio Diez, aseguró que “no habría votado esta ley de amnistía”, motivo por el que considera que no le “hicieron diputado nacional”. En una entrevista concedida al programa La Brújula, de Onda Cero, el regidor explicó que “si por ética y principios” cree que no va a votar en el marco de la unidad del grupo parlamentario, antes habría dimitido. “Yo no voy allí a no cumplir algo que es un principio básico en el parlamentarismo, en la política. Con lo cual no me habría sometido a esa situación de votar o no votar”, aclaró.

Diez intuyó que con la independencia de Cataluña “no hay absolutamente nada detrás” e insinuó que “no va a haber un referéndum de autodeterminación, porque lo primero es modificar la Constitución”. “No sé si el Tribunal Constitucional estará muy a favor de eso”, expuso el primer edil, quien separó de este asunto la amnistía, que “es otra cosa en la que “se han puesto distintos focos para no hablar de otros problemas”. En todo caso, negó que sea “el principal problema de este país” y recordó que “no sería la primera vez que Pedro Sánchez engaña a los independentistas”. “No es el principal problema que tenemos los leoneses, que a mi son los que me preocupan. Me preocupan las concesiones que van con la amnistía, no la amnistía. El presidente ya ha sido investido y la amnistía no se ha concedido”, remarcó.

El regidor recordó que en las últimas elecciones, los leoneses “supieron discernir” lo que “es blanco de lo que es negro”, metáfora con la que desgranó que un alcalde “no es un ministro, ni un presidente de gobierno, ni un consejero, ni un presidente de Comunidad”. “Un alcalde, ante todo, es un defensor de su ciudad, de los proyectos de su ciudad. Y en eso hemos basado gran parte de este mandato, en defender León por encima de todos y de quien fuera, ante quien fuera. Y los ciudadanos lo han sabido reconocer”, comentó Diez, quien además defendió una gestión de “transformación de la ciudad”.

En todo caso, recordó que “no estuvo lejos” el hecho de no presentarse por el PSOE como candidato a la Alcaldía, dado que en 2022, el partido a nivel federal, autonómico y provincial hizo una campaña “muy estalinista” contra su persona (“todos los partidos lo son”, matizó), “intentando por tierra, mar y aire que no pudiera ser el secretario general de la Agrupación de León, que es la más numerosa y la más importante en la Comunidad”. En este punto, expuso que hizo una “apuesta muy fuerte” porque de no ser reelegido “entendía que la militancia no respaldaba el proyecto” y no se veía como candidato del PSOE, pero alertó que concurriría igualmente a los comicios. “Pero militancia es más sabia que aquellos que se creen que la dirigen y la manejan y evidentemente decidió que el proyecto que yo representaba era con el que tenemos que continuar”, precisó.

Ministro Puente

José Antonio Diez cargó contra el nuevo ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, por su inicio “claramente hostil” hacia León al priorizar la ‘U’ de Olmedo durante una entrevista estos días, algo que preocupó al regidor leonés. Tras admitir que le parece “chocante” que haya dos ministros de Valladolid (también Ana Redondo en Igualdad), señaló que Puente “ha sido un magnífico alcalde” y se mostró seguro de que los vallisoletanos “le echarán de menos”, lo que “no quita que sea un conocedor de primera mano de cuáles son los problemas y necesidades, especialmente en infraestructuras que tiene esta Comunidad, en concreto León”.

“Todavía no se ha enterado que es el ministro de todos los españoles, no de Castilla y León y Valladolid. Y eso sí me preocupa, porque tiene una visión tan sumamente opaca, o no sabe ver realmente que está para dirigir y gobernar las infraestructuras de este país”, sostuvo, para afear que a Puente “lo que más le preocupa” es la variante de Olmedo en U, que “tiene una extraña y difícil explicación, porque va a hacer algo tan singular como que todo el tráfico ferroviario que vaya a Galicia tenga que pasar por Valladolid, contra toda lógica y contra toda eficiencia desde cualquier punto de vista”.

Insistió en que Puente definió a la provincia vallisoletana como la “cabeza de la Comunidad”, a lo que Diez respondió: “Cabeza será la suya, porque de verdad que Valladolid cabeza…, porque cabeza de Comunidad no es ninguna otra cosa que lo que hemos denunciado siempre, o desde hace muchos años desde esta tierra, el injusto agravio que ha habido históricamente entre los territorios de esta autonomía”, concluyó, justo antes de confiar en que “lo va a hacer bien y que va a meditar”.

Autogobierno en León

Precisamente, aprovechó esta idea para hilar con la reivindicación de autogobierno en León. “Esta es una de las razones por las que cada día estamos más convencidos”, opinó Diez, quien apeló a que es el “momento más adecuado porque se va a abrir una legislatura de batalla territorial, donde se pueden hacer serios avances en esta reivindicación justa, histórica y constitucional”, la cual separó “de la petición independentista de Cataluña”, que “nada tiene que ver” con el derecho a “tomar nuestras propias decisiones que, durante 40 años, se han tomado desde un lugar inadecuado, en este caso desde Valladolid, y ha supuesto que ahora la infraestructura más importante ferroviaria de esta Comunidad es Olmedo”.

Diez enumeró algunas de las “grandísimas deficiencias” en todo el Noroeste, como las conexiones con Galicia, con El Bierzo, el “remate” con Asturias, donde de momento no existe doble vía entre Palencia y León, que “es una infraestructura clave, esencial, que paralizó en su momento el Partido Popular”. A su juicio, el autogobierno “sería más útil y más vertebrador del territorio” y “potenciaría una región que está abandonada y con serios problemas, y haría más fuerte España”.

Igualmente, recordó los problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión que sufre León, “como otros territorios españoles”, que son “ya de tipo estructural, ya no son coyunturales”, y requiere de una “discriminación positiva”. De lo contrario, advirtió, la población “se desafectará de casi todo, dejarán de interesar muchas cosas, los ciudadanos pasarán a situaciones más populistas que sensatas, y eso es un peligro para este país”. “Ahí hay que centrar el debate, en el desarrollo, las inversiones, los servicios básicos esenciales que cada día se degradan más y, como consecuencia, tenemos menos población y más envejecimiento porque nuestros jóvenes se van. Es un ciclo vicioso que solo se elimina con una discriminación claramente positiva a estos territorios”, reivindicó Diez.

También alertó de la “pérdida de riqueza” que supone no encontrar trabajadores que puedan desempeñar sus tareas, un “tema mucho más serio que la amnistía”, y que son problemas, dijo, que “es donde tiene que estar la fortaleza de un país, la vertebración del territorio, no dejar abandonada a su suerte absolutamente a los ciudadanos y que todos nos sentamos partícipes y parte de un país al que todos amamos y queremos, que es España”, sintetizó el alcalde de León, quien alabó todos los reconocimientos con los que cuenta la provincia, como el de Cuna de Parlamentarismo de la UNESCO o el de los Montes de León como Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (Simpan) de la FAO, pero matizó. “De reconocimientos no se vive. Si me dieran a elegir entre eso y poner aquí una industria de 1.500 empleos, me quedo con los 1.500 empleos”, apuntó.