Alejandro García Pellitero: "Trabajamos cada día para llevar a todos los hogares agua de calidad a un precio asequible"

Valladolid está considerada como una de las ciudades con mejor calidad del agua. Y detrás de ese éxito está la empresa entidad pública empresarial cuyo consejo preside el concejal delegado del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento vallisoletano, Alejandro García Pellitero, que atiende a LA RAZÓN, para dar a conocer, un poco más, esta entidad.

P) Para el que no lo conozca, ¿Qué es Aquavall? ¿Y cuál es su misión?

R) Aquavall es la empresa pública del Ayuntamiento de Valladolid que se encarga de la gestión del ciclo integral del agua de Valladolid. Esto significa que Aquavall gestiona todo el proceso desde la captación, la potabilización, la distribución a los hogares y empresas; además del saneamiento y depuración para devolver el agua al río en las condiciones óptimas para que siga su curso. Y todo esto lo hacemos con una de las tarifas más baratas de España.

P) Está a punto de finalizar el 2023, ¿qué balance hace de este año?

R) El año 2023 ha sido un año de consolidación e impulso para Aquavall. Se ha continuado con el plan de inversión para la renovación tanto de las redes de suministro y saneamiento como las instalaciones de potabilización y depuración. Además, trabajamos en la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión que nos permita mantener las tarifas, que recordemos que están invariables desde 2014, en un panorama de incremento generalizado de precios, especialmente de la energía.

P) Prioridades y proyectos para 2024

R) Nuestro objetivo principal es seguir llevando a todos los hogares un agua de calidad a un precio asequible. Además se mantendrán los niveles de reinversión necesarios para la renovación y el mantenimiento de la infraestructura y para afrontar los nuevos requisitos técnicos que marca la legislación. Para 2024 trabajamos con un presupuesto de 10,7 millones de euros de inversión, la mitad (5,4 millones) destinado a redes de suministro y saneamiento.

P) ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran?

R) Toda la inversión se realiza con recursos propios y sale del margen de explotación y para mantener los niveles de inversión es necesario un gran esfuerzo y mantener una eficiencia muy alta en el servicio.

P) Todo el mundo habla de la calidad del agua de Valladolid, ¿Cuál es el secreto?

R) No hay más secreto que mucho trabajo, dedicación y una plantilla de grandes profesionales.

P) El ser una ciudad histórica como Valladolid, ¿genera algún tipo de problemas en cuanto al sistema de tuberías o no?

R) Más que problemas, nos suponen retos a los nuestros equipos responden con solvencia y profesionalidad. Las redes del casco histórico suelen ser antiguas y subdimensionadas, por lo que paulatinamente procedemos a la renovación, y cuando es posible empleamos tecnología sin zanja, que minimiza la afección al entorno. Las obras de sustitución y reparación son siempre más complicadas por saturación de servicios afectados, edad y dimensionamiento de la infraestructura.

P) Innovación, tecnología, avances... Son prioritarios para esta época, ¿También lo es para Aquavall?

R) En Aquavall contamos con procesos de potabilización y depuración de aguas residuales altamente tecnificados así como una gestión de sus redes de abastecimiento y saneamiento también muy tecnificadas. La innovación juega un papel clave dentro del plan de inversiones.

P) Aquavall está muy implicada en la ODS, ¿qué está haciendo para cumplir estos objetivos?

R) Somos una empresa responsable con el futuro medioambiental y trabajamos por contribuir al desarrollo sostenible, y esto lo hacemos ver en cada acción que realizamos.

P) Se habla mucho del cambio climático. ¿La situación es tan preocupante, en cuanto a gestión y abastecimiento se refiere?

R) Dado el diseño del sistema de captación -por un lado nos abastecemos del Canal de Castilla y el Pisuerga; y por otro lado con el Duero- hace que Valladolid de un modelo muy garantista de abastecimiento que no hace pensar en escasez a corto o medio plazo. No obstante, es básico concienciar a la ciudadanía de que el agua es un bien escaso y no se puede malgastar.

Respecto a esto, y dado que formamos parte de Valladolid, MISION la directiva del agua de octubre de 2002 plantea 2 grandes retos para las depuradoras de residuales: 1. Reducir la carga contaminante y 2. Conseguir la neutralidad energética (Ahora mismo estamos generando em 60 por ciento de lo que consumimos).

Valladolid es una de las cien seleccionadas por la Comisión Europea para formar parte de la misión “100 Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras en 2030” para ser motor e inspiración de otros núcleos urbanos, haremos todo lo que este en nuestra mano para aportar.

P) El compromiso social es otro de los ejes de actuación de Aquavall, ¿qué hacen en esta materia?

Efectivamente, Aquavall nació comprometida con los aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno, y en esa línea se continua con lo establecido por el plan de responsabilidad social aprobado por el consejo de Administración, con el compromiso de transparencia y buen gobierno.

El compromiso social forma parte de nuestro sentido de responsabilidad y encaja firmemente con nuestros valores como entidad pública. Creemos firmemente en la suma de esfuerzos nos ayuda a avanzar dentro de una sociedad moderna. Como el agua, nosotros también debemos llegar a toda nuestra Sociedad, compartiendo con ella sus necesidades y sus prioridades por ello nos acercaremos y nos pondremos a disposición de los colectivos sociales de Valladolid.

Nuestra misión y asi esta aprobada por el Consejo de Administración, es garantizar el suministro de agua de alta calidad a toda la población de Valladolid, a precios aceptables socialmente y reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de generaciones futuras.