Antonio Rodríguez: “Debemos dotar de accesos y servicios a los polígonos industriales como si fueran hoteles de cinco estrellas”

En la ladera del cerro San Cristóbal, en Valladolid, se asienta uno de los polígonos empresariales más importantes de la Comunidad. Desde la azotea de la sede de la Federación de Polígonos Empresariales de Castilla y León, Fepecyl, Antonio Rodríguez (Valladolid, 1951), su presidente, debate sobre cuál es el futuro de los parques industriales en Castilla y León. Lamenta los años perdidos por la parada de Fepecyl y afronta con ilusión el reto de recuperar la asociación, para fortalecer unos espacios industriales que, en muchos casos, están deslocalizados y que necesitan de infraestructuras para hacer fuerte de nuevo a Castilla y León. El también presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cristóbal afirma, en una entrevista concedida a Ical, que la colaboración con las administraciones será básica para volver a situar el tejido empresarial e industrial de la Comunidad como un referente nacional, como también lo serán la instalación de nuevas redes de comunicaciones, la regulación del precio del suelo y la nueva ley de Áreas Industriales que prepara la Consejería de Industria, además de la colaboración entre los asociados. Aspectos, todos ellos, fundamentales para lograr el objetivo. En el horizonte, la organización del Congreso Nacional de Áreas Empresariales el próximo 26 de octubre, que marcará el pistoletazo de salida para Fepecyl.

La federación recupera su actividad tras nueve años de parada, ¿cuáles fueron los motivos de ese cese de actividad?

La subvención de la que disponíamos se nos cortó de raíz, lo que hizo inviable que Fepecyl pudiera seguir funcionando, ya que con la cuota de los socios no podíamos trabajar. Lo que decidimos entonces fue parar, dejar la asociación en stand-by, hasta ver de qué manera podíamos recuperarlo. Y a raíz de que Cedaes, que es la Federación Nacional que aglutina a las federaciones de polígonos, dejara que el polígono de San Cristóbal pudiera pertenecer a la Confederación Española de Áreas Empresariales, surgió el compromiso de reactivar Fepecyl, ya que Cedaes solo admite federaciones. Gracias a la colaboración del consejero de Industria, Mariano Veganzones, y su compromiso de apostar por la industria, pudimos iniciar los trámites necesarios para reactivar la federación. Prueba de ello es que desde esta semana ya tenemos todo el papeleo y todas las gestiones realizadas, por lo que ya podremos optar a la ayuda necesaria para organizar el congreso de Cedaes el próximo 26 de octubre. Ya hemos renovado los cargos y podemos decir que Fepecyl ya está en marcha de nuevo, gracias a Dios.

En el horizonte, fijan el objetivo de aglutinar a la mayoría de los 250 polígonos empresariales de la Comunidad dentro de Fepecyl. En este sentido, ¿cómo ayuda el nuevo plan estratégico presentado el pasado mes de junio?

La idea que tenemos es la de aglutinar la mayoría de los polígonos de la Comunidad, ya que muchos de ellos están dejados de la mano de Dios. Muchos de ellos son centros muy pequeños, con la única gestión de los ayuntamientos, y algunos no tienen ni asociación. A esos polígonos hace falta echar una mano para que las empresas vayan a invertir allí. Esto va a ayudar a que las zonas rurales cojan vida y tengan más empresas. En este sentido, Fepecyl va a ser muy beneficioso, ya que lo más importante en nuestro sector es la unión. El plan estratégico que manejamos desde Fepecyl, abarca aspectos como la gestión, la formación, tanto de empresarios como de nuevos trabajadores, la integración de las empresas o la expansión. Y esas son las líneas que queremos abordar como eje central de nuestra actividad. La unión hace la fuerza en estos casos y todos los polígonos se podrán beneficiar de las sinergias y la fuerza y potencial que podamos conseguir desde la federación. Será una labor bastante ardua y vamos a tener desde ya un par de personas que empezarán a visitar los espacios, para analizar la naturaleza de estos parques, ya que unos son municipales, otros son privados, otros son alquilados... Hay mucha variedad dentro del sistema de polígonos. En septiembre empezaremos la labor de aglutinar todos los polígonos que podamos. Empezaremos en las ocho provincias a buscar primero a los más potentes y a partir de ahí, junto con ellos, iremos buscando la adhesión de los demás polígonos.

Fepecyl pretende actuar como representante del sector ante la administración pública. ¿Es necesaria una colaboración publico-privada fuerte?

La colaboración público-privada en este sector es muy necesaria. Con ese apoyo, pretendemos sacar adelante una serie de proyectos, como es la catalogación del suelo real que tenemos en todos los polígonos, cuánta extensión disponemos, con cuántas empresas contamos en la actualidad, y de los medios y redes de comunicación que disponemos en todos los polígonos. Porque ahora mismo no se sabe el suelo industrial disponible que hay en Castilla y León

¿No conoce entonces el estado del censo de los polígonos industriales?

No, no se conoce. Ni lo conocemos nosotros ni lo conoce la Administración. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Para ello, creemos que la única forma de hacerlo es pisando el terreno, visitando empresa a empresa y ver la situación. Hay que hablar con las administraciones, con las alcaldías y con las empresas privadas que corresponda, a ver si ellos tienen algún dato relativo a empresas instaladas o naves vacías, y a partir de ahí sacaremos un censo. Es una labor que calculamos que llevará un par de años por lo menos.

¿Qué pasos se han dado ya para aprobar una legislación autonómica que fije la estrategia para los suelos industriales de Castilla y León?

Estamos viendo como Murcia, Valencia, Cataluña, Andalucía... ya están sacando adelante una ley industrial de Áreas Industriales. En ello está trabajando ahora mismo el director general de la consejería de Industria, Jesús Jiménez. Se está redactando esa ley para Castilla y León. Desde Fepecyl hemos facilitado las leyes que hay en otras comunidades, y se está redactando para presentarla. Esperamos que pueda estar disponible a lo largo de este año. Creemos que es una acción muy positiva porque todo el mundo tiene que ser consciente de sus derechos y obligaciones. Si estás instalado en un área industrial, tienes que funcionar como una comunidad de vecinos, tienes que colaborar con todo, y ser solidario con los demás. La solidaridad entre asociados tiene que ser obligatoria para que todo el mundo sea responsable y sepa dónde está y participe. Este es un grave problema que tenemos ahora en Castilla y León. Hace unos años, la gente tenía más conciencia sobre la participación en las asociaciones, pero ahora los herederos de las empresas vienen, trabajan el tiempo que trabajan, y cuando salen de aquí se han olvidado de todo. No participan en asambleas, ni reuniones. Lo que pretendemos con esta ley es obligar a todos los empresarios a participar. Nosotros asumimos nuestra parte de culpa también. Hasta ahora carecíamos de un canal de comunicación con las empresas. Por eso hemos puesto en marcha el gabinete de comunicación, que ayudará y asesorará a los empresarios a cerca de subvenciones disponibles, acciones que realice la Federación… En definitiva, hacerlos participes a todos, incluso a los que no estén asociados. Esta es es la base fundamental para que el proyecto y la ley salgan adelante. Es lo que tenemos que hacer.

Actualmente, existen diferencias de hasta el 50% en el precio del metro cuadrado de suelo industrial, principalmente rural, en la Comunidad. ¿La Junta debería regular los precios para favorecer la competitividad?

Sí. Se debe de regular e incluso para la puesta en marcha de empresas nuevas se debe contemplar medidas como la exención, por ejemplo, de los impuestos correspondientes hasta que la empresa arranque. Esto lo hicimos en Villanubla, donde el Ayuntamiento condonó a nuevas empresas hasta dos años de impuestos y demás, para favorecer su asentamiento en el polígono. Pensamos que ahí la administración tiene que estar con los empresarios porque no puedes exigir a una nueva empresa, que está empezando, que está abriendo, que además del IBI, del impuesto de basura, tengan además que cumplir con el pago del suelo. Tenemos que ver si se puede condonar y se puede regular el precio suelo en toda la región. Está claro que no es el mismo precio del metro en Villanubla que en el polígono San Cristóbal, por los accesos, por los servicios, por todo lo que tiene. Pero no puede estar tampoco tan disparado como está en algunos pueblos, que tienen el suelo más caro que en Valladolid.

¿La llegada de nuevas empresas a los polígonos de Castilla y León pasa necesariamente por el abaratamiento del suelo?

Es uno de los aspectos que desde Fepecyl consideramos importantes. Pero más importante es adecentar los polígonos y los servicios que hay que dar. Debemos dotar de accesos y servicios a los polígonos industriales como si fueran hoteles de cinco estrellas. Es decir, tener unos accesos dignos, tener viales, redes de comunicación funcionales, además de mantener el asfaltado en condiciones. Todo eso influye para que una empresa venga aquí y le tienes que poner todos los servicios y ponerle incluso, en función de los metros que quieran, una alfombra roja para que venga.

Hablando en materia de comunicación de los polígonos, ¿cómo puede afectar que llegue definitivamente el Corredor del Atlántico a la Comunidad, además de tener unas buenas infraestructuras de transporte de mercancías?

Lógicamente, una buena red de comunicación viene muy bien para todos. Para todo, para la exportación, para la distribución, para todo. Se está hablando de qué pueden hacer aquí en un centro logístico de reparto y de comunicaciones, camiones y demás, pero vamos. Es innegable que nos vendría evidentemente muy bien, porque una de las cosas que queremos nosotros es expandir la industria de Castilla y León, sacarla fuera, sacarla al exterior; y con estos centros de comunicación y logística y demás, nos apoyaría, yo creo que de manera bastante favorable. Desde Castilla y León, debemos hacer valer la posible llegada del Corredor Atlántico, que deja a la Comunidad en una posición privilegiada para salir hacia cualquier zona, hacia Portugal, hacia Francia… Es una vía de expansión muy importante.

¿En qué situación se encuentran actualmente los polígonos empresariales de Castilla y León con respecto a otras comunidades?

La posición no es favorable ahora mismo. Hablamos de una Comunidad muy grande, con los polígonos muy descentralizados, a veces tan pequeños que ni se les conoce. En el lado contrario tienes centros como éste de San Cristóbal, que es tan grande, que en ocasiones no sabes ni a qué se dedica el vecino de al lado. Hay que centrar los esfuerzos en dar a conocer la Comunidad, sus ventajas, y aglutinar esfuerzos de unas empresas con otras, en diferentes provincias. Hay que trabajar unidos para poder ofrecer nuestros servicios, mas allá de nuestras fronteras.

Si nos comparamos, por ejemplo, con la política fiscal del País Vasco, o la política centralista de la Comunidad de Madrid. ¿En qué posición queda Castilla y León a la hora de ser atractivo para una empresa?

Para nosotros, el País Vasco en este aspecto nos da envidia porque allí el tema de asociaciones y el tema de cooperación y demás lo llevan a rajatabla. Incluso en Cataluña también. En esto nos llevan mucho tiempo de ventaja. El mayor problema que tiene ahora mismo la Comunidad es el desconocimiento de la extensión de suelo industrial de la que disponemos, además del poco conocimiento que se tiene de las industrias que están en Castilla y León. Salvando las cuatro principales que pueden estar en Burgos, Valladolid, Salamanca y León, las demás son empresas que les cuesta mucho posicionarse e incluso muchas tienen bastante con abrir las persianas del día a día, como para pensar en otros temas. Para eso estamos en Fepecyl, para diseñar planes de acción para todos. Y ese es uno de nuestros cometidos.

La digitalización de empresas en entornos rurales es otro de los puntos que recoge el plan estratégico presentado por Fepecyl. ¿En qué aspectos debe llevarse a cabo la digitalización? ¿Cuáles son las principales líneas de actuación sobre esta materia?

En éste sentido, la intervención principal debe ser la digitalización, sobre todo en los entornos rurales. Hay que obligar a los operadores a que metan redes, porque ahora mismo, por cuestión de dinero y porque no les salen las cuentas, ninguno lleva las redes a la zona rural. Y para nosotros es importantísimo, para dar luz a las zonas rurales, darles vida y que se vayan a instalar empresas. Pero para eso es fundamental que las redes de comunicación lleguen. Es una de las primeras cosas que vamos a luchar; que llegue la digitalización a estos polígonos que están apartados. No se puede vivir hoy día sin las redes y sin la digitalización empresarial, y más en entornos rurales como los de la Comunidad.

El 26 de octubre se celebra el Congreso de Cedaes en Valladolid. ¿Podemos decir que es el punto de partida de arranque definitivo de Fepecyl?

Totalmente. Todos los años que celebramos el congreso, lo hacemos en una región o provincia diferente. Y este año pedimos hacerlo en Valladolid para ser el pistoletazo de salida de Fepecyl. Es un acto importante, porque es un congreso con bastante repercusión, al cual acuden responsables del sector y empresarios de toda España. Y es la oportunidad definitiva para que la federación eche a andar.

¿Cuál es el objetivo de que tiene la Federación para el Congreso Nacional de Áreas Empresariales que organizará el próximo 23 de noviembre?

El principal objetivo para la Comunidad es el de darnos a conocer y dar a conocer los seis ejes estratégicos que vamos a a plantear y que se centran en la gestión, la colaboración, la formación, la expansión, la integración y la incorporación. En la gestión, la importancia de la gestión pública-privada que comentamos antes. En el apartado de la elaboración, contemplamos la realización del censo de suelo. En cuanto a la formación, fomentamos la formación a la carta, ver las necesidades que tienen los empresarios para cubrir sus puestos de trabajo. Y estamos hablando de una formación a la carta con compromiso de contratación. Podemos considerarnos pioneros en este tipo de formaciones, y los resultados son que se está insertando entre un 80 o un 90 por ciento de los alumnos que realizan este tipo de formación. Luego, respecto a la expansión, pretendemos iniciar contactos con los nuevos mercados, con las firmas internacionales y demás, y que se nos conozca y se nos ponga en el mapa. Poner en el mapa a Fepecyl y a todas las empresas que hay en Castilla y León. Trataremos también de integrar a todos los polígonos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en las energías alternativas… Y evidentemente ahí volvemos a hablar de colaboración público-privada. Intentaremos ver de qué manera podemos ayudar y apoyar todo esto en la realización de convenios o acuerdos que beneficien a todos los polígonos de Castilla y León.