El PP apuesta por que el nodo logístico de Burgos dentro del Corredor Atlántico

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, subrayó hoy en la capital burgalesa el compromiso del PP de que el nodo logístico de Burgos se incluya dentro del Corredor Atlántico porque “no puede ser de otra manera”. “Pelearemos hasta el final, es de sentido común”, incidió durante su comparecencia en la sede del PP donde acudió para respaldar a la candidata ‘popular’ a la Alcaldía, Cristina Ayala.

En este sentido, Pastor criticó al alcalde y candidato del PSOE a la reelección, Daniel de la Rosa, por viajar a Bruselas el pasado 28 y 29 de marzo “pensando que allí le van a resolver los problemas que tiene que tiene en el Gobierno de España para estar en el Corredor Atlántico”. “No entiendo por qué en vez de hablar con los empresarios y con los ciudadanos de Burgos algunos se va a Bruselas pensando que allí le van a resolver los problemas que tiene que tiene en el Gobierno de España, que tiene con el señor Sánchez”, espetó.

Al mismo tiempo, la parlamentaria ‘popular’ recomendó a De la Rosa a “ir al señor Sánchez a que le diga y le explique si está apoyando a la industria de Burgos o que le explique por qué hoy el nodo Burgos no está en el Corredor Atlántico”. “A ver si es capaz de explicárselo”, apostilló. Por lo tanto, aseveró, “ese es uno de nuestros compromisos: que Burgos tiene que estar porque además es que es por necesidad, no es porque nos caiga fenomenal, es que el nodo Burgos tiene que estar en el Corredor Atlántico”.

La exministra de Fomento recordó el peso industrial de Burgos y valoró que “siga siendo una de las provincias que más aporta al PIB industrial de España”, a la vez que ha resaltó el compromiso del PP con la ciudad, la provincia y este sector económico. “Sin industria ni comercio no hay futuro”, afirmó, y agregó que “si no tenemos empleo no hay futuro”.

Por ello, quiso transmitir la “certidumbre” que aporta, a su juicio, el PP porque, dijo, “nosotros tenemos una costumbre, que es cumplir lo que decimos” porque “primero pensamos y luego hablamos”, resaltó. Sin embargo, lamentó que “no se ha iniciado ni una sola infraestructura en Burgos” y eso ha sido, calificó, “una dejadez impresionante”.

Asimismo, la vicepresidenta segunda del Congreso reiteró el compromiso del PP con las infraestructuras “como lo hemos demostrado” ya que “tenemos una hoja de ruta”, dijo, pero declaró: “Tenemos, sobre todo, una gente que tiene memoria para saber lo que hemos hecho en esta tierra”.

En esta línea, recordó que siendo ministra de Fomento, a Castilla y León se destinaron y se ejecutaron más de 7.000 millones de euros en infraestructuras. “Nunca en la historia de Castilla y León se destinó tanto dinero y tantos recursos a infraestructuras como en esa etapa, en esos cinco presupuestos que yo llevé al Parlamento y que me honra poder contarlo aquí en Burgos”, exclamó.

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, planteó un plan de industria e infraestructuras a largo plazo que acabe con la “parálisis” socialista e insistió en la idea de que “la industria marca uno de los elementos más significativos del proyecto a largo plazo del PP”, sobre todo, después de los “datos incuestionables” que muestran el bloqueo de dotaciones por parte del “sanchismo de Moncloa y el sanchismo burgalés”.

“De la Rosa ha tenido una nula influencia para incentivar infraestructuras”, subrayó Ayala, quien lamentó que en estos cuatro años no se hayan dado pasos para impulsar infraestructuras como las autovías A-11 o A-12 o reactivar el tren directo Burgos-Aranda-Madrid. “La bateadora sigue ahí varada corriendo una vez más a la ministra de Transportes”, puntualizó.

El Plan de Infraestructuras propuesto por Ayala prevé la activación de una serie de ejes estratégicos, como el II Plan de Industria, tras un primero que impulsó el PP en 2015 y del que los ‘populares’ ejecutaron en cuatro años tres de las cinco fases previstas, mientras que el PSOE, criticó, “solo ha logrado ejecutar una”.

Junto a esto, la candidata ‘popular’ planteó la creación de una fundación que coordine el mundo de la industria y sirva de punto de encuentro con el Ayuntamiento, así como “un cambio radical” en la Sociedad Promueve porque “su funcionamiento ha sido un auténtico desastre y solo ha servido para promover las cosas de su concejal”.

Otro de los ejes del plan es la creación en el polígono de Villalonquéjar de un gran recinto ferial, ‘ExpoBurgos’, e impulsar un Ayuntamiento “más facilitador”, que en el caso de industria y empresa, agilice la concesión y tramitación de licencias, tras el “caos” generado por el PSOE. El Parque Tecnológico también tiene cabida dentro de este plan, con una clara apuesta por la especialización en energías verdes y la trazabilidad al reciclado de todo lo que tenga que ver con energías renovables.