Arranca "Cir&Co 2025" en Ávila con más de 200 actividades para disfrutar en familia

El XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León, ‘Cir&Co 2025’ llenará de artes escénicas la ciudad de Ávila desde este jueves 28 de agosto. Organizado por la Junta de Castilla y León, ofrece una programación de 216 actividades que se podrán disfrutar tanto en la ciudad, hasta el domingo 31 como en la provincia, hasta el jueves 4, gracias a la extensión del Festival que llegará hasta siete municipios abulenses, contando con la colaboración de la Diputación Provincial de Ávila.

Serán más de 200 actuaciones en cuatro días de Festival, que incluirán diferentes disciplinas de circo, magia, danza y teatro musical, con espectáculos para todos los públicos y con la participación de 21 compañías de siete nacionalidades diferentes, que pondrán en escena cuatro estrenos en España y seis en Castilla y León.

La programación se abrirá en la tarde de este jueves 28 de agosto, con la puesta en escena del espectáculo ‘Kaleido’ de la compañía de Castilla y León ‘Stellar Circus’, en el recinto ferial Lienzo Norte, que podrá verse de nuevo el viernes 29 y el sábado 30 de agosto, los tres días a las 19:30 horas. Un viaje único por las tradiciones y culturas alrededor del mundo con una puesta de escena insuperable.

Artes escénicas y patrimonio

El patrimonio histórico-artístico de la ciudad Patrimonio Mundial de Ávila hace de ‘Cir&Co’ un festival diferenciado, de vanguardia y gran calidad, en un marco único e incomparable. Los palacios renacentistas de la ciudad y el entono de la muralla medieval y de la catedral se llenan de actividad artística para ser disfrutado por vecinos, visitantes y turistas. En el Episcopio tendrán lugar las actuaciones de la compañía ítalo-francesa ‘Circo in Rotta’ y la andaluza 'Truca Circus’; hasta el palacio de Bracamonte llegará el circo y música de los franceses ‘CIE.I.SI’ además del clown de la compañía regional ‘Las Pituister’; en el palacio de Superunda Caprotti tendrán lugar los espectáculos clown de la compañía castellanomanchega ‘CÍA. La Belle École’ mientras que el claustro de San Francisco será el escenario para el teatro de objetos de la navarra ‘Estefanía de Paz Asín’.

Circo en plazas y calles

Las plazas más céntricas de Ávila, como la del Mercado Chico, la de Adolfo Suárez o la plaza de la Catedral acogerán diferentes espectáculos de acceso libre, como los de las compañías ‘Iara Gueller’, de procedencia belga y brasileña que estrenará espectáculo en España y también en la plaza de Adolfo Suárez se presentará ‘Fisgoneo’ de la compañía catalana ‘De tal palo’. En la plaza del Mercado Chico estará ‘CIA Nostraxladamus’ con su espectáculo ‘Rumbo Latòti’ y desde la plaza de la Catedral partirá el barco del espectáculo itinerante ‘Big Fish’ de la compañía francesa ‘Cirque au Carré’.

Con la belleza de la panorámica que ofrece la muralla de Ávila al anochecer, el mejor circo de carpa se volverá a disfrutar en el Atrio de San Isidro, con el espectáculo ‘Le cabaret renversé’ de la compañía francesa ‘Le Faux Renversé’.

Circo en familia en el Parque de San Antonio

De viernes a domingo, el Parque de San Antonio ofrecerá múltiples actividades de circo y teatro para disfrutar en familia, con propuestas al aire libre, destinadas a todas las edades. De 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas, el parque abulense se llenará de actividades diversas, como la mezcla de circo, teatro y humor de ‘Cía Pakipaya’ y su espectáculo ‘Toca Toc’; la instalación que presenta la compañía de Castilla y León ‘Alauda Teatro’ con los secretos de la mecánica clásica a través de ‘Ingenii Machina’ o el teatro a la italiana que recrea al Teatro Principal de Burgos a escala 1:35 gracias al ‘Titiriscopio’ de ‘Arawake Theatre’.

La compañía francesa ‘Lo Ludens’ presentará sus juegos clásicos e insólitos ‘Jeux’ para los más pequeños y ‘Le carrousel marin’ de los franceses ‘Cie. Ça Tourne’ girará ofreciendo sorpresas a su tripulación con sus bestiarios marinos tallados a mano por el artista Emmanuel Bourgeau. También llegados desde Francia, la ‘Cie. Del L’Echelle’ pondrá en marcha ‘Le Grand Théâtre Mécanique’ para sumergir a los visitantes en la magia de un mundo de miniatura.

Cir&Co en la provincia

Por segundo año, el Festival ‘Cir&Co’ llegará hasta siete municipios de la provincia de Ávila: Piedralaves, El Hoyo de Pinares, Navaluenga, El Barraco, El Barco de Ávila, La Adrada y Arenas de San Pedro, con la colaboración de la Diputación de Ávila, con espectáculos entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre.

Las entradas para los diferentes espectáculos, a precios populares, pueden adquirirse a través de la página web del Festival Internacional de Circo de Castilla y León: www.circocyl.es