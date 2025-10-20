Arranca la semana en Castilla y León con aguaceros según la Aemet

Tras un fin de semana de claros y oscuros, es decir, tiempo primaveral el sábado con temperaturas cercanas a los 25 grados, y el domingo, con lluvias y tormentas prácticamente en toda la comunidad, arranca una nueva semana en Castilla y León, y lo hace pasada por agua.

Y es que desde primera hora de la mañana, según informa la Aemet se esperan precipitaciones prácticamente en todos los puntos de la comunidad.

La predicción para este lunes es que predominarán los cielos nubosos, con apertura de claros hacia el sur y el este por la tarde.

Se esperan algunas precipitaciones por la mañana en el tercio oriental y extermo sur y durante la tarde en el cuadrante noroccidental, en general débiles, aunque no se desacarta que puedan ser localmente moderadas.

Las temperaturas en descenso, menos las mínimas en el sureste, que variarán poco y se esperan viento del suroeste y oeste, flojo o moderado.

Las temperaturas mínimas y máximas por capitales serán las siguientes: