Educación convoca, por 4,8 millones, las ayudas al alumnado que curse estudios universitarios de Castilla y León

La Consejería de Educación convocó las ayudas al estudio al alumnado que curse estudios universitarios de Castilla y León, durante el curso académico 2025-2026, con un montante global de 4,8 millones de euros. De ellos, dirige 2,65 millones a financiar la modalidad de aprovechamiento académico y 2,15 a la de renta, según la orden publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los alumnos que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, esté matriculado en alguna universidad pública o privada de Castilla y León durante el curso 2025-2026; curse enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado o de máster universitario; no esté en posesión ni reúna los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de las enseñanzas universitarias oficiales para las que se solicita la ayuda; y haya sido beneficiario de la beca de matrícula para el curso académico 2025-2026, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, convocada mediante la Resolución de 18 de marzo de 2025, de la Secretaría de Estado de Educación.

Asimismo, para ser beneficiario de estas ayudas, el alumnado deberá cumplir con el requisito de estar empadronado en un municipio de Castilla y León en el plazo de la presentación de la solicitud. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir de mañana.