Red Itevelesa organiza un torneo solidario de fútbol sala a beneficio de ASPAYM Castilla y León, con la participación de más de 25 creadores de contenidos

ed Itevelesa, empresa líder en España especializada en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ha organizado un torneo de fútbol sala solidario a favor de ASPAYM Castilla y León, en el que participarán más de 25 creadores de contenidos, que se celebrará el sábado 15 de noviembre en el Polideportivo Barrio de las Delicias de la capital vallisoletana.

Bajo el nombre ‘Toca-La ITV’, este evento solidario reunirá a influencers del mundo cómico, del deporte y del lifestyle, con el objetivo de disfrutar de una tarde de entretenimiento en la que se puedan recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas con lesiones medulares y gran discapacidad física.

Entre los participantes se encuentra Joel Ubieto, creador de contenidos futboleros, que cuenta con más de dos millones de seguidores en redes sociales, así como la reportera mamireporter y juliwheels, centrado este último en el mundo del automóvil y el motor.

El partido será un punto de encuentro inclusivo: en la grada se darán cita personas con y sin discapacidad, que compartirán la pasión por el deporte y la oportunidad de vivir un evento único con algunos de los grandes creadores de contenido de nuestro país en igualdad de condiciones.

El público puede adquirir su entrada para el partido solidario ‘Toca la ITV’ a través de la plataforma online Entradium. Entre todos se sorteará un pase doble para participar en el encuentro jugando en uno de los equipos.

Además, Itevelesa ofrecerá la oportunidad de conseguir otros dos pases dobles entre sus clientes de ITV: solo será necesario seguir a la compañía en Instagram o Facebook, además de registrarse en https://www.itevelesa.com/tocalaitv/.

El evento, que se celebrará de 17:00 a 22:00 horas, contará con dos semifinales y una gran final. Entre ambos encuentros se desarrollará además una dinámica participativa organizada por ASPAYM Castilla y León, que añadirá un componente lúdico y solidario a la jornada.

ASPAYM Castilla y León, a través de sus servicios inclusivos, atiende a 2.400 personas al año en sus 14 centros de Castilla y León. Además, desarrolla una decena de programas de inserción sociolaboral de los que se benefician más de 700 personas, programas de mujer que llegan a cerca de 4.000 beneficiarias o de mayores, con 600 usuarios, entre otras iniciativas.