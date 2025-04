El PP arremete contra el ministro Puente por “abandonar” a Valladolid mientras señala a colectivos “como hacían los nazis”

El diputado del PP Héctor Palencia, portavoz en la Comisión de Transportes del Congreso, carha arremetido esta tarde contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por “abandonar” las infraestructuras de la provincia de Valladolid mientras “señala a colectivos como hacían los nazis con los homosexuales, los judíos o los gitanos”.

“Eso me preocupa”, decía, en referencia a las declaraciones del ministro acerca de los votantes del partido de Alvise Pérez, sobre los que dijo que “hay que asumir que existe gentuza y que han elegido a este personaje”.

Palencia comparecía ante la prensa tras mantener una reunión de la comisión de estudio de infraestructuras del partido en Valladolid, y en valor a los parlamentarios ‘populares’ por la provincia en el Congreso y Senado, que “defienden a diario los intereses real de los ciudadanos de la provincia, insistiendo con un ministro vallisoletano que se dedica a otras cosas, a meterse con los jueces, a defender un acuerdo de migración xenófobo con Junts o, en las últimas horas, a menospreciar e insultar a un colectivo de españoles que libremente deciden votar a una persona”, insistía, en declaraciones recogidas por Ical.

Más en relación con las infraestructuras, Palencia explicaba que el primero de los puntos abordados esta tarde ha sido el Corredor Atlántico, sobre el que dudó que se llegue al primer hito marcado, en 2030, porque “Óscar Puente no ha hecho nada, no ha presentado aún un Plan Director que tendría que estar acabado en cinco años”.

“¿Alguien me puede decir qué infraestructura se puede desarrollar y planificar adecuadamente en cinco años, si es que ahora van a presentar el Plan Director?”, preguntó el diputado. “Yo creo que ninguno”, contestaba.

En este sentido, exponía que sin este plan, Valladolid “no tiene la oportunidad de potenciar a sus empresas y conectarlas ni con Francia, porque los túneles que establece Europa para 2030 podrán entrar por Pancorbo (Burgos), ni podrán conectar las empresas con Galicia, porque no podrán subir la pendiente del nudo del Manzanal, superior al 1,7 por ciento, ni ir a Madrid por Ávila, porque los trenes circulan a 70 kilómetros por hora y tienen en un tramo de 60 kilómetros 16 limitaciones temporales de velocidad”.

También afeaba que Puente plantee una estación nueva de ferrocarril, “que es bienvenida, pero que no le pide nadie, muy al estilo Puente”.

En materia de carreteras, advertía de que “tampoco se ha hecho nada por unir esta Comunidad” por autovía con Ávila, “donde se va a cargar” la Declaración de Impacto Ambiental, con Soria, donde “ralentiza los plazos”, y en León, hacia “dónde no ha hecho absolutamente nada”.

También mencionaba dos críticas sobre servicios de transportes. En primer lugar, recordó que desde hoy, Ryanair “ya no conecta Valladolid con Barcelona”. “Teníamos que potenciar Villanubla como segundo aeropuerto de Madrid-Barajas, y en vez de crecer en el número de servicios, estamos yendo para atrás, como los cangrejos, como siempre que gobierna el PSOE”, argumentaba Palencia, quien reprochaba que “ahora mismo, el aeropuerto ha quedado prácticamente inutilizado, porque no solo no crece si no que no ha conseguido mantener los servicios aeroportuarios”, algo de lo que también culpó al ministro.

En segundo y último lugar se refería al plan “impuesto del mapa concesional” sobre paradas de autobús, que “reduce un 65 por ciento el número de ellas”. “Si tiene una apuesta clara por Valladolid, estos no son los hechos de un parlamentario; es lo que no debería hacer alguien que insulta a Castilla y León con sus palabras, y que con sus hechos condena a la Comunidad y a Valladolid a no estar conectados con el tren de su futuro”, reflexionaba.

Por su parte, Conrado Íscar, lamnetaba que en Valladolid existe la “desgracia, no la suerte, de que el ministro es de aquí”. “Estamos muy preocupados del abandono del Gobierno de Pedro Sánchez en Valladolid, ante el mundo rural, como vemos día a día”, comentaba Íscar, quien se detenía en la “paralización” de los servicios de Ryanair, que “no solo repercute en el número de viajeros, sino también en los que se van al paro”.

Íscar señalaba que el 20 por ciento de los puntos negros de carreteras españolas está en Castilla y León, y advertía del “abandono” del Corredor Atlántico y el de Palencia-Medina del Campo, que “el señor Puente defendía”. "Fíjense si soy ingenuo que pensé que teniendo dos ministros de Valladolid (también la de Igualdad, Ana Redondo) íbamos a ser recompensado y nos vemos con este castigo”, apuntaba, mientras subrayaba que el PP “sigue trabajando por y para los vecinos” y criticaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “por intuir que en Valladolid no saben votar”, cuando el 90 por ciento de los vallisoletanos “tienen un alcalde del PP”.

“Ya somos mayorcitos; y si han depositado esa confianza es porque somos gente de fiar, comprometida con nuestro programa electoral y tenemos ese defecto de cumplir lo que prometemos. Ojalá lo tuvieran otros”, finalizaba.