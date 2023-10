Una asistencia médica cada vez «más humanizada»

Que la asistencia sanitaria se lleve a cabo con la «suficiente humanización». Es lo que ha reivindicado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez al participar en unas jornadas en Zamora donde ha señalado también que «es fundamental y, a veces, este aspecto se nos olvida».

Realizar la información correcta, actuar con empatía, contar con unos entornos asistenciales adecuados que permitan el descanso de los pacientes y que sean confortables, han sido algunas de las recetas desgranadas por el consejero. con el fin de ofrecer la mejor cobertura y garantía a las personas que acudan a los centros de salud u hospitales de la Comunidad.

En este contexto, Vázquez ha destacado el trabajo que se ha venido desarrollando en el programa «Plan Persona 2021-2024», donde se han presentado 95 buenas prácticas de humanización, y de las que se han elegido 23, aunque solo habrá tres premios.

No obstante, la Junta va a trabajar sobre el resto de las prácticas no premiadas «ya que creemos que es bueno adoptarlas dentro de nuestra Comunidad. Hay situaciones en las que no hay empatía, en las que no hay humanidad. Hoy el mundo ha cambiado y estamos todos los profesionales sanitarios muy pendientes y. muchas veces, hemos olvidado este aspecto de la humanidad. Y debemos mejorar», ha

aseverado.

También Alejandro Vázquez ha reconocido que el sistema «tiene su parte de culpa», aunque «se olvida a menudo a los profesionales. «Muchas veces, entras en la consulta, hoy enormemente tecnificada, miras al ordenador y no al paciente, que no se siente atendido» y ha añadido también otros hábitos en el funcionamiento de los hospitales que se deben corregir, como los ruidos nocturnos que «impiden el descanso» de los ingresados.

Por otra parte, el consejero ha afirmado que «es la hora de que otros estamentos también hagan uso de sus competencias» sobre la escasez de profesionales de la Medicina en toda España.

Falta de médicos

«No hay médicos, por más que nos empeñemos. Por más que las comunidades autónomas hayamos incidido en tomar una serie de medidas que no se han hecho. Se considera un éxito haber aumentado solo 37 plazas de médico de Familia cuando existe un déficit de 4.000», ha aseverado.

Vázquez ha indicado que estamos ante un tema bastante complejo y que «todos tenemos que poner en mano nuestras competencias» y ha subrayado que desde la Junta se han sacado todas las plazas de Medicina de Familia a la vez que se ha hecho un plan de fidelización que ha supuesto la llegada a Castilla y León de 230 especialistas, 50 de ellos de fuera de la Comunidad.