Autismo Burgos impulsa ComunicaT, una innovadora app para el aprendizaje comunicativo visual

Autismo Burgos ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo y lanzamiento de ComunicaT, una aplicación innovadora destinada a facilitar el aprendizaje comunicativo mediante signos y pictogramas para personas con necesidades de apoyo, como el autismo u otras discapacidades que lo requieran.

Este proyecto es el resultado de una colaboración internacional liderada por la Fundación TINC de Argentina y el Proyecto DANE, junto con la participación de Autismo Burgos, Reserv IT Solutions y Uanaknow, además de las contribuciones de The Papaya Group y Take Apps en aspectos específicos. ComunicaT nace como respuesta a una necesidad crucial: ofrecer herramientas accesibles y personalizadas que faciliten la comunicación y el aprendizaje en personas con necesidades de apoyo, como el autismo u otra discapacidad.

Con un diseño intuitivo y adaptable, esta aplicación se presenta como un recurso esencial tanto para quienes enfrentan barreras en su comunicación como para los profesionales que los acompañan en su desarrollo. En un contexto donde la tecnología desempeña un papel clave en la inclusión, ComunicaT se posiciona como una solución innovadora que abre nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida y la autonomía de sus personas usuarias. Una herramienta esencial para la inclusión y la comunicación ComunicaT responde a una necesidad detectada por el equipo de Autismo Burgos, que, a lo largo de los años, ha trabajado intensamente en el ámbito del aprendizaje comunicativo para personas con autismo

“Esta herramienta ofrece la posibilidad de seleccionar y personalizar recursos como pictogramas, fotografías y videos, optimizando el proceso de enseñanza para personas usuarias y profesionales”, destaca Beatriz Martínez, logopeda.