Ayuntamiento de Valladolid, Junta y Óscar Puente se reunirán en una semana para "escuchar" y "dialogar" sobre el soterramiento

Diálogo, diálogo y diálogo. Esto es lo que busca el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y parece que ha arrancado al ministro de Transportes, Óscar Puente. Y es que la próxima semana se reunirá el Consistorio, la Junta y el ministro para "escuchar" y "dialogar" sobre el proyecto del soterramiento en la ciudad.

Al respecto, el primer edil vallisoletano destacó el respaldo en la iniciativa que está teniendo del Gobierno de Castilla y León, y reiteró que el soterramiento "es el principal proyecto de la ciudad" y lo que apoyaron los vallisoletanos en las últimas elecciones municipales.

Así lo señaló tras celebrar la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la que también participó el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y confirmó la decisión de Óscar Puente, exalcalde de la ciudad, de aceptar la petición del Ayuntamiento de Valladolid de celebrar una sesión monográfica para abordar la posibilidad de retomar el soterramiento de las vías del tren, que tendrá lugar en siete días y con la presencia del propio ministro.

Carnero indicó, al respecto, que la próxima semana se volverá a abordar la aprobación del nuevo presupuesto de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, tras no se aprobado este viernes, por el rechazo de los representantes de la Junta y el Ayuntamiento de la ciudad, que además pidió, aunque sin éxito de momento, que se aplacen las aportaciones previstas para este ejercicio y que suponen once millones de euros. El alcalde se mostró convencido de que la próxima semana esta cuestión volverá a estar sobre la mesa.

No obstante, los socios sí dieron el visto bueno a los modificados de las obras que se ejecutan en torno al paso de Padre Claret, para conectar al otro lado de las vías con la calle Guipúzcoa, así como sobre el de Panaderos y Labradores, al que se le rebajará la cota, si bien el Ayuntamiento todavía desconoce cuándo comenzarán las obras. De esta forma todos los puntos, salvo las cuentas de 2024 y el aplazamiento de la aportación anual del Ayuntamiento, fueron aprobados.

La reunión, celebrada en la estación Campo Grande, estuvo marcada por la presencia de un grupo de integrantes de la Plataforma por el Soterramiento, que expresaron su rechazo a los túneles y pasos subterráneos y trasladaron su malestar al propio secretario de Estado que tuvo que interrumpir su alocución a los medios de comunicación.

Compromiso del Ministerio

El secretario de Estado reafirmó el “compromiso” del Ministerio de Transportes con Valladolid porque a través del proyecto de integración se invertirán 1.400 millones de euros, de los que 1.200 -dijo- los aporta el Estado. Además, subrayó que 800 millones ya se están ejecutando de una manera u otra porque se está acometiendo la variante de mercancías, para desviar este tráfico de la ciudad, lo que además supondrá la construcción de una nueva estación, que precisó tiene un “proyecto muy avanzado”, y el traslado del complejo ferroviario a las nuevas instalaciones.

Santano señaló que se trata de una actuación “ejemplar” y “muy importante” que subrayó fue acordada en 2017 en la etapa del exministro del PP Íñigo de la Serna porque recordó el proyecto del soterramiento de 2022 fue a su juicio un “fracaso” que terminó con una deuda de 400 millones, que asumió Adif al no ser “viable” la operación que en su opinión “como tantas otras” se asentaba sobre una “burbuja”.

Por su parte, el alcalde de Valladolid celebró que el Ministerio acepte abrir un “diálogo” y una “negociación” sobre el soterramiento que recordó demandaron los ciudadanos en las urnas en las pasadas elecciones municipales y que subrayó cuenta con el “apoyo total y concluyente” de la Junta. Su planteamiento será que se encargue un proyecto para determinar los costes del proyecto para, en función de ello, fijar la “dimensión” de la integración y “en cuánto tiempo” se debe acometer.

“El Ayuntamiento de Valladolid va a seguir luchando por el soterramiento de la vía del tren”, dijo Carnero, porque indicó que él como regidor no tiene “mayor compromiso” como este: “Yo quiero otra ciudad”. Por ello, pidió dialogar y “avanzar” para afrontar en este objetivo, tras 20 años de “vicisitudes” en relación a la operación ferroviaria, tras la llegada de la alta velocidad, el traslado de los talleres y el desvío del tráfico de mercancías. “Vamos a luchar”, dijo y confío en que se inicie un diálogo el próximo viernes que dé lugar a que fruto de la confrontación de idas haya un acuerdo para pasar de la integración al soterramiento, en las condiciones que “correspondan” y en los plazos “adecuados”. “Nunca hemos tenido mejor ocasión que ahora”, subrayó. “Tenemos todos los astros en línea”, sentenció.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó que habían conseguido que se celebre una nueva reunión la próxima semana ante las discrepancias existentes. Además, insistió en que la Junta apoya “revalorar” el proyecto de soterramiento porque como en el pasado está “al lado” de las posiciones del Ayuntamiento y su alcalde. “Es lo que hemos hecho siempre y lo que vamos a seguir haciendo”, dijo.

Presupuesto y estación de autobuses

En cuanto a las cuentas de 2024, que no fueron aprobadas al requerir una mayoría cualificada, el secretario de Estado de Transportes advirtió de que si los socios no hacen sus aportaciones se pone “en riesgo” la actuación de integración, que señaló desde el Ministerio quieren que coja “velocidad de crucero y no pare”, para que esté terminada en 2030, con la nueva estación, en lo que consideró es una de las “inversiones más importantes” de las que se ejecutan en las ciudades españolas.

José Antonio Santano explicó que los presupuestos no tienen “secretos”, porque recordó pretenden avanzar en las obras pendientes de los pasos de Labradores y Panaderos, así como en el de Padre Claret, junto con el impulso a la nueva estación de autobuses. Indicó que prevé abordar la descontaminación de los suelos, que actualmente acogen los viejos talleres, así como encargar el proyecto para satisfacer una reivindicación “justa” de la ciudad.

Sin embargo, el alcalde de Valladolid insistió en que los once millones que le corresponde aportar al Consistorio en 2024 se quedarían “parados” en las arcas de la Sociedad, “porque no se van a utilizar” e indicó que el órgano competente para decidir sobre el aplazamiento es la comisión de seguimiento del convenio de 2017. En caso de que no se acepte esta demanda, Carnero no quiso pronunciarse sobre si volverán a rechazar el viernes la aprobación del presupuesto. “Cuando lleguemos a ese río ya lo cruzaremos”, apostilló.

Finalmente, el consejero de Medio Ambiente exigió a la Sociedad que “se ponga las pilas” para impulsar la nueva estación de autobuses de Valladolid. De esta forma, demandó que se aceleren las gestiones urbanísticas necesarias para liberar los terrenos ocupados por construcciones ferroviarias y finalicen las cuestiones jurídicas pendientes para identificar y segregar la parcela donde se construirá la nueva terminal. Además, reiteró que se acometerá una actuación de conservación sobre la actual, porque admitió “no tiene un estado adecuado y digno”, informa Ical.