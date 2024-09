Benito Serrano pide al Gobierno de Sáncher que rectifique respecto a las ayudas al funcionamiento que son "migajas" para Soria

El presidente del Partido Popular (PP) de Soria, Benito Serrano, lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez no rectifique respecto a la comparación entre el pacto fiscal en Cataluña y las ayudas al funcionamiento de las empresas de Soria, Cuenca y Teruel, y subrayó que las declaraciones de la portavoz federal del PSOE, Esther Peña, obedecen, “quizás a su desconocimiento o por mandato”.

Asimismo, instó al Ejecutivo central a ponerse de acuerdo respecto a la nueva fiscalidad que se pretende dar a Cataluña. Por su parte, el diputado nacional, Tomás Cabezón, tildó de “migajas” las ayudas al funcionamiento para Soria, ya que no llegan ni al uno por ciento de lo que permite destinar la Comisión Europea.

Los dos políticos del PP comparecieron hoy para denunciar la supresión de 39 paradas de autobús, situadas en 33 municipios de la provincia, atendido el mapa concesional incluido en la nueva Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno.

Benito Serrano respaldó la postura de la Junta de Castilla y León que se opone radicalmente a la cesión de estas líneas deficitarias, porque no conlleva una financiación adecuada para que todas las paradas puestas en cuestión puedan mantenerse en el tiempo.

Por el momento, según el líder popular soriano, no se han mantenido reuniones a nivel político entre el Gobierno central y el regional, puesto que hasta la fecha se han limitado a reuniones de carácter técnico, y la única decisión firme de la Junta respaldada por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, es que no aceptarán estas competencias si no tienen la dotación económica necesaria para seguir funcionando.

El diputado, Tomás Cabezón, por su parte, resaltó que este mapa restrictivo parte del gobierno de Sánchez que entregó en Europa como un compromiso de recortes para poder acceder a los Fondos Nex Generation eliminando paradas de las líneas deficitarias situadas en su mayoría en las zonas rurales y poco pobladas, como Castilla y León, que es una de las más perjudicadas del país.