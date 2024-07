El buen camino de Las Edades del Hombre

Un mes. Es el tiempo transcurrido desde que el pasado 12 de junio Villafranca del Bierzo se vistió de fiesta para inaugurar Las Edades del Hombre, con la presencia del rey Felipe VI. Desde entonces el goteo de visitantes es constante aunque, por el momento, la villa no se ha visto desbordada y sigue esperando un incremento de turistas ansiosos de descubrir ‘Hospitálitas’ y todo lo que la villa del Burbia les puede ofrecer.

La responsable de la Oficina de Turismo de Villafranca del Bierzo, Cristina Dapía, reconoce que este mes pasó por ella mucha más gente de lo que es habitual en estas fechas. Son, sobre todo, excursiones que llegan a la localidad para ver la muestra de arte sacro. La media es de entre tres y cuatro autobuses diarios. “Se ha notado un ascenso importante. Recibimos cada día dos, tres y hasta cuatro autobuses llenos de gente”, dice Dapía, quien también responde diariamente numerosas llamadas telefónicas de personas interesadas en la exposición, los precios o los horarios para poder verla.

La mayor parte de los visitantes proceden de Castilla y León, principalmente de Valladolid y Salamanca. También son muchos los gallegos, madrileños y asturianos que se acercaron hasta la localidad berciana a lo largo de este mes para conocer la edición número XXVII de Las Edades del Hombre, que este año se dedica a la hospitalidad. Y como curiosidad, también se pasaron por Villafranca varios cacereños. Y es que la última exposición se celebró en la localidad de Plasencia, en Cáceres, lo que les anima a conocer esta nueva edición.

Entre los restaurantes y los hoteles las sensaciones son buenas, aunque por ahora no han colgado el cartel de ‘completo’. “Hay movimiento pero no exagerado. De momento está tranquilo. Sí viene gente, pero no es un ‘boom’. Creo que a partir del 15 de julio se notará más porque se juntarán los turistas habituales con los que vengan a ver la exposición”, asegura la responsable de La Posada Plaza Mayor, Coral Da Rúa. “Viene gente sobre todo de Castilla y León. Muchas excursiones. El otro día vino una de Socuéllamos, en Ciudad Real, porque tienen el cristo del pueblo en la Colegiata y vinieron a verlo”, añade.

Da Rúa esta también sorprendida porque están llegando muchos turistas con discapacidad a una localidad que no resulta fácil para ellos ya que cuenta con numerosas cuestas, calles empedradas y estrechas. “Pero se lo toman con mucha filosofía”, recuerda sonriente.

Sensaciones parecidas son las que transmite el dueño del Restaurante El Casino, Luis Miguel Escola, quien a lo largo de este mes ha visto movimiento, aunque de forma muy escalonada. “Hasta ahora no ha sido demasiado, un poco más los domingos. Se ve sobre todo grupos organizados. Pero sí me han comentado que la exposición está funcionando muy bien, se ve gente, pero por el pueblo no hay ‘overbooking’”, afirma. “Sí hay muchas llamadas de gente que quieren venir de cara a septiembre u octubre”, añade. Algo que confirma también Da Rúa ya que la agenda del hotel, de cara a septiembre, está prácticamente llena. “En septiembre se reactiva el Camino de Santiago y es posible que también lleguen muchos más turistas que quieran ver Las Edades del Hombre”, dice.

Por las calles de Villafranca del Bierzo se ve pasar a gente, aunque por ahora no es una cantidad excesiva. Es la impresión que transmite Cristina Fernández, de la Mercería Colomer, ubicada en una de las calles más céntricas de la villa del Burbia. “He visto, sobre todo, excursiones grandes, grupos organizados. Creo que la afluencia aumentará en los próximos meses, de cara a septiembre u octubre que ya no hay tanta playa”, vaticina.

Lo cierto es que por ahora se desconocen las cifras exactas de visitantes que pasaron, este primer mes, por ‘Hospitálitas’ ya que la Fundación Las Edades del Hombre no ha facilitado los datos. Se empezarán a conocer cuando se supere la cifra de las 25.000 personas.