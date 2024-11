Carnero mantiene su "posición irrenunciable" por que el soterramiento sea una realidad en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha reiterado su "posición irrenunciable" al soterramiento del ferrocarril por la capital, frente al modelo de integración en superficie que puso en marcha en 2017 el anterior regidor y actual ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE).

No obstante esa premisa, el alcalde seguirá cumpliendo el convenio de integración en superficie mientras no interfiera en la tesis del muro-pantalla que él defiende para un soterramiento que, en su opinión, demandó la ciudadanía cuando en mayo de 2023 le ganó a Puente las elecciones municipales con ese planteamiento urbanístico.

En ese "mandato expreso" de la ciudadanía y en la ineficacia, a su juicio, de los túneles practicados dentro de la integración en superficie, ha argumentado Carnero esa "posición irrenunciable" que ha hecho saber, este viernes a través de una conversación telefónica, al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

El alcalde, durante una rueda de prensa, se ha mostrado partidario del "diálogo político y administrativo" para un acuerdo que en su opinión pasaría, en primer lugar, por un estudio que analice la posibilidad de un soterramiento a través de la técnica muro-pantalla, "viable desde un punto de vista técnico y económico", ha subrayado.

Desde 2017, año de la firma del convenio de integración en superficie y el comienzo de las obras previstas, han pasado siete años con obras para unas soluciones prácticas en determinados túneles "que expresan muy claramente que no es una opción óptima porque es más de lo mismo", ha recalcado en su apreciación.

"Queremos modificar el convenio de integración y soterrar", ha insistido el alcalde de Valladolid con el ofrecimiento para ello de un diálogo "fluido y sincero" porque "queremos seguir trabajando de una manera leal y responsable".

Nuevos talleres

Las obras de integración en marcha incluye también el traslado y ampliación de los talleres ferroviarios que saldrán fuera del casco urbano en un espacio de 70 hectáreas ya habilitadas por el Ayuntamiento de Valladolid.

En cuando a la antigua estación Valladolid-Ariza, en desuso desde la supresión de esa línea, el alcalde ha explicado que no será desmantelada mientras no se realice la variante ferroviaria contemplada en el convenio de 2017, para no paralizar la salida de los productos de la factoría Renault a través de esa vía.

Lo contrario sería cometer "una irresponsabilidad" con una empresa del prestigio, aportación a la capital y tradición industrial como es Renault, ha concluido.