Cataluña, en vanguardia de la defensa de la Constitución, en bien de toda España. ¡Gracias, catalanes de bien!

En estos graves momentos que vive España ante los pactos oscuros y tenebrosos que está perpetrando con nocturnidad y alevosía el presidente del Gobierno en funciones, junto a los más viscerales partidos, que representan lo más viejo, estalinista , nazi - nacional socialista- xenófobo, irracional, retrogrado, caduco y lastimoso, unidos radicales de izquierda y derecha, de España, y presididos dichos partidos por malhechores, delincuentes, criminales, golpistas, terroristas, fugitivos, malversadores ladrones, prevaricadores, sediciosos y participando también en las listas electorales ensangrentadas, asesinos; en estos momentos, digo, la esperanza y la oportunidad de corregir esta aberración se abre paso en España.

Digo esto, aún con los peores nubarrones delante, y con un presidente del Gobierno en funciones, en actitud y comportamiento de esquizofrenia criminal al parecerle muy bien pactar con criminales, ya que la lógica, la coherencia, la sensatez, la vuelta a lo normal sin esquizofrenias, la justicia y la verdad se van a abrir paso, le guste a él o no, siempre.

Para eso hemos de ser los españoles de a pie, los que forman la sociedad civil de base, desde cualquier sector, estrato y pensamiento, los que logremos entre todos, volver España a un camino de rectitud, dignidad, moderación, y de la racionalidad más aplastante ante un momento de loca huida hacia adelante de quien creyéndose con la “mayoría progresista”, es capaz de calificarla como aquella que pacta con los partidos extremistas minoritarios, de izquierda y derecha radical, en cualquier pais excluidos por ser antisistema y cuyos méritos para una pretendida “mayoría de apoyo social y progresista “ - da igual aquí, para el presidente del Gobierno en funciones, incluir extremismos de izquierda y derecha- es ser filoterroristas , golpistas, involucionistas, xenófobos, anti sistema, fugitivos y revolucionarios, y a la cabeza sus jefes anteriormente descrita su filiación. Evidentemente y por suerte ¡“esta no es ni muchísimo menos la aplastante mayoría social y de progreso bien entendido de España”!.

En esta situación hay quien encabeza la antorcha de la libertad y del compromiso en defensa de la Constitución y de la ley, todos los días del año.

Hay un pueblo ejemplar, el catalán, que está liderando esta lucha y en contra de todo el ataque que sufre de sus administraciones, de los continuos acosos y coacciones, de la prohibición a sus escolares, y padres de familia, que puedan hablar no solo en catalán si quieren, sino también en español si es así mismo lo que quieren, de la libre potestad de sus padres para que puedan elegir, de toda la maquinaria represiva para no poder ejercer estos derechos y en definitiva de toda una estrategia xenófoba y de ingeniería social perversa y amparada toda ella por el gobierno de la nación por la sola razón de complacer a los enemigos de la concordia y de la unidad de España, y para también poder recibir en contraprestación un auxilio para ostentar el poder cada día. Es auténticamente disparatado y criminal este ejercicio del poder, tanto a nivel regional como estatal. Es un auténtico suicidio criminal tener que depender para todo ello de los enemigos de España, y como guinda, que el gobierno de la nación dependa de un loco trasnochado, xenófobo y radical de derechas - “magnifico progresismo, siendo el término igual a comunismo ”- , prófugo de la justicia española, y dictaminando, el mismo, desde Bélgica, la modalidad del nuevo Gobierno, radicalmente en contra de la Constitución y de la ley, y dictaminando, el mismo, la gobernación de España, quien ha dado un golpe de Estado desde la misma institución que presidía gracias a la propia Constitución. Todo ello buscado y acordado con el presidente del Gobierno. ¿No está siendo el mismísimo presidente del gobierno en funciones, inspirador, promotor, colaborador, partícipe, co autor y ejecutor de un “ súper proces” aliado con los sentenciados del “ proces” por delito de sedición por golpe al Estado en el 17?

Solo los catalanes de bien, que anteponen su verdadero amor a Cataluña y al resto de España son los que defienden la Constitución de todos los españoles en espíritu y letra y por tanto el Estado de Derecho y la democracia. Solo ellos, están dando un ejemplo emocionante y heroico al conjunto de españoles, solo ellos están diciendo no a la injusticia y la arbitrariedad del gobierno autonómico y central aliados, ellos si, en la destrucción de España.

Solo ellos defienden la dignidad, la decencia, el bien común , el respeto y la verdad, sufriendo también a todos los aliados perniciosos de esos gobiernos, - parte de los empresarios, grupos de comunicación, asociaciones bien financiadas disparatadamente con fondos públicos, parte del profesorado en todos los niveles educativos así mismo adoctrinados - , que taimadamente nadan a dos aguas y sobre todo haciendo fácil y factible la acción maligna de los dos gobiernos.

Solo ellos, la sociedad civil de base catalana, los catalanes de a pie y solidarios con sus compatriotas del resto de España, nos están dando una lección de grandeza, la grandeza necesaria que un pueblo ha de tener para lograr ser digno, honesto, y ejemplar, esa grandeza que ha de transmitirse a las nuevas generaciones, como la que hemos recibido, para construir un camino seguro ante las adversidades, esa grandeza que se transmite en las familias desde pequeños, esa grandeza que hace ser fuerte y comprometida a la sociedad, que no se resigna a respetar las normas de sus mayores y a saber legarlas como el mayor de los tesoros.

Son los catalanes de bien, de cualquier pensamiento, pero que respetan y quieren su tierra, pues también respetan y quieren la de todos, así como todos respetamos y queremos Cataluña como propia, y que están en la vanguardia de la defensa de la Constitución también de todos, que luchan por la justicia y la dignidad, y que son los que están defendiendo nuestra democracia.

Gracias emocionadas y permanentes a los catalanes, como español de a pie, pues sois unos héroes anónimos en los que hoy España descansa su historia, su dignidad, su continuidad, su Constitución, su patriotismo, descansa en vosotros la seguridad de la continuidad de nuestra nación y de nuestra democracia, y descansa la grandeza de vuestra ejemplar sencillez, de vuestro heroico compromiso y comportamiento, buscando solo el bien de las presentes y futuras generaciones de todos los españoles. Gracias emocionadas y de todo corazón.