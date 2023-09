César Pérez Gellida: “Blacklladolid 2024 versará sobre literatura y sexo”

Las charlas de la tercera edición de Blacklladolid han llegado hoy a su fin con una jornada de mañana llena de literatura y música. El castillo de Fuensaldaña dice adiós a cinco días en los que han pasado por su hemiciclo primeros espadas a nivel nacional tanto de la literatura como de la música. Además, Blacklladolid 2023 se ha despedido con un anuncio importante por parte de su comisario, César Pérez Gellida: “La edición de 2024 tendrá como hilo conductor la literatura y el sexo”.

Este último día, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas, ha contado con la presencia de una de las voces más reconocidas de España, Rozalén, y con la de uno de los autores más premiados y alabados por la crítica y los lectores, Lorenzo Silva.

Rozalén ha compartido anécdotas y experiencias con el público y no ha dudado en reivindicar el pasado de la música de las zonas rurales, el lugar del que viene y del que se siente orgullosa. “Yo soy de pueblo y creo que la bandurria es un instrumento muy erótico, el que tiene más influencia en el folclore. Lo primero que empecé a tocar fueron jotas, seguidillas, manchegas. Incluso me sabía la Marcha Turca de Mozart. Y luego ya aprendí a tocar la guitarra en la iglesia. Y fue gracias al cura, Pedro. Yo tenía una adolescencia complicada y gracias a un sermón suyo me atreví a cantar. Eso sí, después de terminar la carrera de Psicología”. Además, ha puesto el foco en la relación entre los escritores y los músicos. “Empiezo mi libro Cerrando puntos suspensivos diciendo ‘yo no soy poeta’, porque realmente es un diario reflexivo. Me apetecía compartir todas mis vivencias para que la gente pueda entender lo que hay detrás de las canciones y detrás de esta profesión. Es poesía libre porque deseaba que fuera muy honesto y que aportara algo, por eso hablo de los poetas y los libros que me encantaban en ese momento”, ha reflexionado la cantautora, que se ha lanzado a cantar a capela Te quiero porque te quiero.

Tras escuchar a Rozalén, ha llegado el turno de disfrutar de la charla de Lorenzo Silva. Durante la conversación, el autor ha querido resaltar que no ha parado de escribir desde que ganara un premio literario cuando tenía 13 años. “Uno hace literatura con lo que tiene, hacemos literatura desde nuestro lugar en el mundo. Y mi lugar es: mi lugar como lector y mi lugar como ser humano”, ha comentado Lorenzo Silva al comienzo de una charla que se ha adentrado por los comienzos del autor para llegar a Púa, su última novela. “Tiene un punto de partida que es difícil. Hay una regla no escrita que funciona en todas las narraciones: el espectador tiene que empatizar con el personaje. Y lo que hace mi personaje en esta novela es decirle al lector que no puede viajar con él, que no debe acompañarle.”

Precisamente, Lorenzo Silva ha recogido el premio Blacklladolid por Púa. El galardón reconoce la novela más destacada del curso y está dotado con un premio metálico de 3.000 euros. Tras recibirlo, Silva ha afirmado que la literatura “es un espacio de generosidad con los lectores, con la sociedad y también con los compañeros. Y estoy muy agradecido de recibir este premio”.

Después de la entrega del premio Blacklladolid, llegó el momento de clausurar la tercera edición del certamen, con el anuncio por parte de César Pérez Gellida, comisario del festival y Dolores Redondo, madrina de honor, de que la edición de 2024 versará sobre literatura y sexo. En el hemiciclo estuvo, además, Roberto Migallón González, diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid.

El certamen se ha convertido en un evento muy importante en las redes sociales y en las plataformas de streaming, ya que ha acumulado 126.439 visualizaciones y se ha convertido en tendencia nacional. Todos estos números demuestran un año más que Blacklladolid ya se ha consolidado como un evento fundamental en el panorama cultural español.