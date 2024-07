Un "chapuzón" de solidaridad

No es un baño más para refrescarse. Es un ‘chapuzón’ con un fin solidario, el de dar visibilidad a la Esclerosis Múltiple, enfermedad que afecta a 55.000 personas en España y que, a día de hoy, no tiene cura.

Los vecinos de la localidad leonesa de Valencia de Don Juan se sumaron a la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’, que se celebra cada segundo domingo de julio en todo el país y que este año en León se llevó a cabo en las piscinas de este municipio.

La cita cuenta con 900 puntos repartidos por toda la geografía nacional, con playas y piscinas donde la asociación de Esclerosis Múltiple invita a los ciudadanos a mojarse y a hacer un llamamiento para que puedan continuar las investigaciones en torno a esta enfermedad, así como todos los servicios que se ofrecen desde las distintas oficinas repartidas por España.

La campaña también se celebró en otros puntos de la Comunidad, como en la capital vallisoletana, organizada por la Asociación Esclerosis Múltiple Valladolid (EMValladolid), en la Piscina Juan de Austria.

Y es que la campaña también vende productos solidarios, como camisetas, toallas y otros elementos veraniegos, cuya recaudación se entregará a esos colectivos, en este caso a la Asociación de Esclerosis Múltiple de León. “Es una jornada de visibilización de la enfermedad y tiene el reclamo de la participación social de la gente”, explica uno de los educadores sociales de la entidad leonesa, Adrián Pérez.

Durante todo el día las piscinas de Valencia de Don Juan contaron con una mesa informativa donde varios voluntarios ofrecieron detalles sobre esta enfermedad, sus consecuencias o cómo se puede ayudar. Por la tarde, a las 17 horas, comenzó el baño, cuyos vídeos y fotos se comparten a través de redes sociales para completar esa visibilización. Previamente la asociación leonesa lanzó un concurso en el que los participantes debían realizarse una foto o vídeo mojándose y etiquetar a Esclerosis Múltiple León en las redes sociales. Entre todos ellos se sortearán varios productos.

Gracias a la recaudación que se consigue en esta jornada la entidad leonesa puede seguir atendiendo a sus 445 socios a través de sus diferentes departamentos, que son la atención sociolaboral, psicología, logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia. Un equipo formado por 11 profesionales de todos estos ámbitos que ayudan a los enfermos a mejorar su día a día. Y es que no existe cura para esta enfermedad degenerativa, pero sí muchos tratamientos que intentan minimizar su impacto en la vida del paciente.

“Se está investigando ahora mucho en una de las formas más agresivas, que es la Esclerosis Múltiple progresiva, que es la que no cursa por brotes. Pero queda mucho por conseguir y cura no hay. La mayoritaria es la remitente recurrente, que es la que cursa con brotes. En ella al paciente, de repente, le empieza a fallar algo, como por ejemplo a nivel motor o cognitivo. Todos estos síntomas repentinos pueden tener recuperación o no. Pueden tener un brote, se pueden quedar ciegos durante una semana, un mes... Pueden recuperar la vista o puede que la recuperen pero no al cien por cien porque se van acumulando lesiones”, explica Pérez.

Y el número de enfermos sigue aumentando. “Tenemos 445 socios. Desafortunadamente las cifras de enfermos crecen. Yo tengo datos desde hace cinco años, cuando empecé a trabajar, y siguen creciendo a pesar de que hay mucha gente que ha fallecido”, lamenta el educador social.

“Lo que buscamos con esta campaña es que se conozca y se empiece a hablar de ella porque aún es muy desconocida. Muchos tienen la idea, estereotipada, de que la Esclerosis Múltiple es una silla de ruedas y eso no es verdad. Los síntomas motores no son los únicos. Los más comunes son los síntomas invisibles. Muchos pacientes se sienten incomprendidos, incluso entre su familia”, comenta. Uno de esos síntomas invisibles es la fatiga que sufren muchos pacientes que, a pesar de dormir y descansar, son incapaces de levantarse y hacer una vida normal.

Por eso otro de los caballos de batalla de la asociación es conseguir que a los enfermos se les reconozca, de forma automática, una discapacidad superior al 33 por ciento, que facilitaría mucho las cosas a los que padecen esta patología, especialmente en el terreno laboral. “Ahora mismo dependemos de la voluntad de los empresarios. En Esclerosis Múltiple León, dentro del departamento de Atención Social y Laboral, hacemos una labor muy importante con las empresas, con trabajo de sensibilización, porque muchas veces las adaptaciones simples de los puestos de trabajo pueden permitir a una persona con Esclerosis desarrollar su actividad laboral”, concluye.