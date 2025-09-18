Cigales se prepara para celebrar una multitudinaria Fiesta de la Vendimia

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, acompañado por el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, la concejala de Cultura, Enoturismo y Turismo María del Val, la Gerente de la Ruta del Vino Cigales Aitziber Bengoa y el gerente de la D.O. Cigales, Raúl Escudero, han presentado la XLV Fiesta de la Vendimia de Cigales.

El Ayuntamiento de Cigales ha presentado en la Diputación Provincial de Valladolid su Cuadragésimo quinta Fiesta de la Vendimia, Declarada de Interés Turístico Regional organizada por el Ayuntamiento de Cigales en colaboración con la Diputación de Valladolid, Junta de Castilla y Leon, la Denominación de Origen Cigales, la Ruta del Vino Cigales y Asociaciones locales que se celebrará los días 15 al 21 de septiembre.

Durante toda esta semana Cigales se convertirá en punto de encuentro de tradición y cultura en torno al vino donde la Plaza Mayor de la localidad, la Plaza del Lagunajo y el Parque Municipal serán el escenario de catas, Feria del Vino, música en directo, muestra de oficios artesanos, eventos taurinos, gastronomía, juegos autóctonos y folklore entre otras actividades para todos los públicos.

El sábado centrará la mayoría de los actos; sobre todo uno de los más emblemáticos como es el desfile de bodegueras de los 12 municipios que conforman la Denominación Origen Cigales y Valladolid Capital para el posterior pisado de la uva y degustación del primer mosto, acto seguido tendrá lugar le pregón de la Fiesta de la Vendimia que este año correrá a cargo del director de cine, productor y guionista nominado a los Goya Arturo Dueñas.

Tras el pregón el Consejo Regulador de la Denominación Origen Cigales hará entrega de la distinción a Dª Agueda del Val Ubierna por toda una vida dedicada a la D.O. Cigales y posteriormente tendrá la entrega de premios del VI Concurso fotográfico del envero en las viñas de Cigales celebrado durante todo el mes de agosto para acto seguido los amantes del vino poder disfrutar de la Feria del vino en la Plaza del Lagunajo donde podrán degustarse los vinos de las 6 bodegas de la localidad de Cigales y una bodega invitada que será Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría de Cubillas de Santa Marta teniendo este año como novedad esta Feria un puesto con vinos de la D.O. Rías Baixas gracias al Concello de Cambados, municipio con el cual esta hermanado Cigales.

El domingo será el momento para los aficionados taurinos con un encierro campero a las 10:30 h. y a partir de las 19:00 h. el VIII Toro del Clarete, de nombre Madrileño, con un recorrido urbano por la Villa Cigaleña y posteriormente suelta de dos vacas.

El domingo a las 12:30 h. se celebrará una degustación de Clarete de Cigales y quesos de Alimentos de Valladolid que será armonizada por la actuación de la Banda Sinfónica de Cigales en el Parque Municipal.

Pero además de estos actos principales desde el Ayuntamiento de Cigales a lo largo de la semana realizará diferentes catas de vino y actividades como una cata de bombones y vino, catas en viñedos, un Casino del vino, una Gincata y la tradicional cata de la Denominación de Origen Cigales.

Con estas actividades durante el fin de semana el Ayuntamiento de Cigales busca acercar la tradición y cultura vitivinícola de su localidad y comarca a todas aquellas personas que quieran acercarse a Cigales durante estos días festivos con actividades para todos los públicos y edades.