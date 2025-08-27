La Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo de Valladolid recepcionará este 29 de agosto una reliquia exsanguine de San Josemaría

Este viernes, 29 de agosto, a las 20 horas, el Convento de San Quirce y Santa Julita de Valladolid acogerá una nueva reliquia de san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. El día de la recepción la reliquia estará expuesta en el altar de la venerada imagen del Santísimo Cristo del Perdón, titular de la cofradía. Durante el resto del año la reliquia quedará expuesta para su veneración a los pies de la imagen de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a cuestas.

En respuesta a la solicitud del Cabildo de Gobierno de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, el vicario de la Delegación Noroeste de la Prelatura del Opus Dei, Ignacio Aparisi Laporta, oficiará la eucaristía y a continuación se celebrará la recepción oficial de la reliquia y su posterior veneración por parte de los fieles interesados.

El alcalde de la cofradía, Luis José Lázaro Giménez, subraya en un comunicado su “más sincero agradecimiento a la Prelatura del Opus Dei por la generosa entrega de las reliquia” de San Josemaría, en el día de la festividad del patrón, que “será venerada en el seno de la cofradía junto con las reliquias de San Rafael Arnaiz Barón y San Simón de Rojas”.

Por su parte, Ignacio Aparisi Laporta, vicario de la Delegación del Noroeste de la Prelatura del Opus Dei, desea que con esta celebración los cofrades y todos los vallisoletanos que quieran sumarse encuentren la actualidad del mensaje de San Josemaría: “Que todos estamos llamados a ser testigos de la Pasión en medio de la vida cotidiana; a llevar la cruz de Cristo por las calles, en las procesiones y también en el corazón, en el alma, en las obras de cada jornada”.