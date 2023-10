Colón protagoniza los actos por el Día de la Hispanidad en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este martes con dos días de antelación el Día de la Hispanidad, con un acto en el Salón de Recepciones del Consistorio, engalanado con una veintena de banderas. El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, abría el encuentro al que asistió también el presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

En su intervención, Carnero destacaba la vinculación de la ciudad con Colón, una figura “relevante” en la historia del mundo, junto a la Controversia de Valladolid, de 1550, germen del reconocimiento posterior de los derechos humanos y cuyo 450 aniversario se celebrará en este mandato. “Estamos trufados de historia que tiene que ver con la creación del movimiento de la hispanidad, en el reconocimiento y hermandad de todos los pueblos de España e Iberoamérica”, decía, en declaraciones recogidas por Ical.

La disertación del cronista de la ciudad José Delfín centró la conmemoración en la que repasó la muerte de Cristóbal Colón en 1506, el lugar de su enterramiento, así como la presencia de un joven vallisoletano en el viaje que descubrió América.

Así, sugirió que Colón pudo no morir en el lugar que por la tradición se creía, el Convento de San Francisco, sino en una casa de la calle de Juan Mambrilla, anteriormente denominada “de Francos”. Aunque no existe documentación alguna al respecto, deslizó la teoría de que pudiera ser acogido enfermo en una casa palaciega de esta vía al no existir plazas libres para él, sus dos hermanos y siete criados en una ciudad que esperaba a los reyes.

Además, añadía que los funerales pudieron tener lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, lo que avalaría que el óbito no se produjo en la hospedería franciscana. También anotó que acudió a una familia oriunda de Ávila para que le asesorara en su testamento.

El cronista alumbraba en su discurso otra historia poco conocida, la del joven vallisoletano que iba en la carabela Santa María en el viaje que permitió descubrir América en 1492. Recordó que a su servicio, Colón tenía como paje a Pedro Salcedo, natural de la villa de Fuensaldaña, quien le acompañó. También aludió a la desaparecida casa de Colón en la que no murió el almirante, que recordó pasó por Valladolid para “ver qué había de lo suyo”.

La primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Turismo, Irene Carvajal, recordaba que fue Miguel de Unamuno quien recuperó en 1910 el concepto de hispanidad para aludir a los 19 países que comparten lengua. Además, agradeció al alcalde que aceptara la propuesta de su departamento de celebrar un programa actividades en torno al Día de la Hispanidad. Tras sus palabras una actuación musical puso punto final al acto.

Programa de actividades

Como antesala al Día de la Hispanidad, la Casa Museo de Colón ofrecerá visitas teatralizadas este miércoles, a las 18 horas. El jueves, 12 de octubre, los pases tendrán lugar a las 10.30, 12.30 y 17.30 horas. En esta propuesta, el propio Cristóbal Colón se convierte en guía para acompañar al público en su visita a este espacio museístico, mientras recuerda sus viajes marítimos, el descubrimiento de América y sus últimos días en Valladolid.

La plaza de Colón será escenario el jueves, 12 de octubre, de ‘La aventura de la Mar Océana’, una oferta lúdica y didáctica para todos los públicos que permitirá a quien se acerque a este espacio familiarizarse con la cultura hispana. Además, acogerá varios puntos de animación dedicados a la música, la vestimenta, la gastronomía y otras tradiciones de los países de habla hispana, con especial hincapié en el español como lengua común y en sus variaciones en los diferentes territorios que lo emplean. Niños y mayores podrán disfrutar de esta propuesta totalmente gratuita de 12 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Ya por la tarde, este mismo espacio acogerá, desde las 19 horas, ‘Un encuentro entre culturas’. El acto arrancará con un vistoso desfile con las banderas de los países de habla hispana en América, junto con la española, que dará paso a un festival de música con las actuaciones de Trío Colombia (Colombia), Noelia Sanabria (Paraguay), el grupo de danza Esta es mi tierra (Perú) y la Asociación Venezolanos en Valladolid.

Por último, el domingo, 15 de octubre, en la rosaleda ‘Núñez de Arce’ del Campo Grande tendrá lugar el LXXV Recital Poético ‘Poetas del Campo Grande’. Desde las 13 horas, los participantes dedicarán una selección de versos al Día de la Hispanidad.