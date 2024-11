El Congreso de Endocrinología, Diabetes y Nutrición aborda los nuevos fármacos contra la obesidad y el papel de la IA

El Congreso Anual de la Sociedad Castellano Leonesa de Endocrinología, Diabetes y Nutrición celebró hoy, en Salamanca, su segunda y última sesión en la que, entre otros temas, se abordó la asistencia médica frente al tratamiento quirúrgico del paciente con diabesidad (obesidad y diabetes).

Los ponentes fueron los doctores Luis Alberto Vázquez Salvia, facultativo especialista del Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y Juan José López Gómez, profesor contratado doctor vinculado a Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valladolid y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En su intervención indicaron que “la prevalencia de la obesidad en España y países del entorno ha ido en aumento en las últimas décadas, afectando en la actualidad a más del 20 por ciento de los adultos y con datos no muy diferentes en los niños. “Y lo peor es que la tendencia parece indicar que esto no va a cambiar por el momento. Parece urgente la búsqueda de estrategias eficaces para la prevención y el tratamiento de este problema que tiene múltiples causas”, añadieron.

"En este sentido el desarrollo reciente de nuevos medicamentos para la obesidad parece que puede mejorar de forma cualitativa el manejo de esta condición. Estos medicamentos, originalmente desarrollados para la diabetes, han mostrado ser altamente efectivos para la pérdida de peso, y de hecho en algunos casos se acercan a resultados que antes solo se lograban con cirugía bariátrica. Estas terapias, junto a otras en desarrollo, ofrecen una nueva esperanza para aquellos que buscan evitar la cirugía y lograr un control más efectivo de su obesidad”, explicaron.

Sin embargo, aunque estos fármacos han revolucionado el tratamiento, la cirugía de la obesidad sigue siendo el tratamiento más efectivo en términos de pérdida de peso y mejoría de problemas asociados de forma mantenida en el tiempo, aunque hoy por hoy, solo se recomienda en personas con grados de obesidad importantes o con problemas asociados graves. No obstante, la aparición de estos nuevos tratamientos farmacológicos abre la posibilidad de opciones menos invasivas para las personas con grados de obesidad intermedios o para los que no pueden o no desean someterse a cirugía.

Los doctores, además, afirmaron que “las nuevas medicaciones, recién disponibles en España, y otras que están ya en fases avanzadas de investigación y desarrollo, parece que les van a permitir un enfoque más personalizado. “Lo más probable es que al final podamos combinar estrategias farmacológicas y quirúrgicas, adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente. Esto podría contribuir por primera vez a un avance significativo en la lucha contra la obesidad, que continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial”, apostillaron.

“No obstante, la obesidad requiere un tratamiento integral y tanto los fármacos como la cirugía de la obesidad son una segunda línea tras el planteamiento terapéutico básico, la dieta y el ejercicio físico adaptados a la situación basal del paciente. Sin estos pilares básicos cualquier tratamiento por agresivo o novedoso que sea está condenado al fracaso", concluyeron.

Durante la sesión de esta mañana se reservó además un espacio interactivo donde se abordó la educación a personas con diabetes en la era de la IA. Los ponentes: Ana María Calvo Morado, enfermera educadora en Diabetes del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y Luis Blázquez Miñambres, investigador de la Universidad de Salamanca, destacaron que ”en los últimos años el desarrollo de la Inteligencia Artificial ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en una herramienta esencial para apoyar las numerosas decisiones que una persona con diabetes toma cada día, en ocasiones más de 100, lo cual representa una gran carga”..

Además apuntaron que “la puesta en práctica de los avances en IA requieren el apoyo de profesionales sanitarios para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que faciliten el autocontrol de la diabetes con la mejor calidad de vida posible".

La conferencia de clausura corrió a cargo de Paloma García-Talavera San Miguel, profesora contratada doctora Vinculada Medicina Nuclear, de la Universidad de Salamanca y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que abordó el “'Diagnóstico por imagen en Endocrinología: estudios híbridos y nuevos trazadores'.