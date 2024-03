El coraje y la determinación de las mujeres emprendedoras del medio rural

Este viernes se celebra el Día Internacional de la Mujer para reivindicar la lucha femenina a lo largo de la historia por su participación en la sociedad así como para defender su desarrollo íntegro como persona y en igualdad con el hombre.

Pero dentro de esta batalla que las mujeres sigue librando cada día, merece un capítulo aparte la que llevan a cabo las que viven y trabajan o, al menos, lo intentan, en los pueblos. Y es que ser mujer en el mundo rural no es una tarea sencilla. Y mucho menos si se desea emprender un negocio propio con el que poder labrarse un futuro y un modo de vida en el municipio.

Pese a ello, el emprendimiento femenino, y especialmente en el medio rural, está de dulce y prosigue con una tendencia al alza en los últimos tiempos, por lo que se está convirtiendo en una palanca para el desarrollo económico, algo que es esencial para poder repoblar los pueblos y revertir la despoblación actual que sufre la España del interior, en general, y Castilla y León, en particular.

No en vano, el hecho de que una mujer emprenda en el medio rural es vital para fijar población si decide formar una familia y vivir allí.

Y es que si algo necesitan las mujeres rurales que tienen en su cabeza una idea o proyecto empresarial es que alguien les de un impulso o empujón para que ellas se vean beneficiadas, pero también sus comunidades.

Ya sea desde el necesario asesoramiento para empezar y el acompañamiento posterior una vez puesto en marcha el negocio para poder progresar y hacerlo crecer, pasando por favorecer una burocracia más ágil y adaptada a su realidad, con incentivos económicos, para que el hecho de emprender en su pueblo, que es donde se quiere quedar, no sea un acto de locos o más propio de un kamikaze, hasta llegar a unos servicios que les permitan igualmente conciliar su vida personal con su jornada laboral.

Un camino que no es ni mucho menos de rosas pero que se puede hacer con voluntad y determinación además de con el apoyo y el ejemplo de otras mujeres que ya dieron el paso y que hoy son un modelo a imitar.

En estas líneas queremos destacar a tres de estas mujeres coraje (Otero, Sonsoles y Raquel) que un día se plantaron y decidieron cambiar de modo de vida para empezar una nueva etapa en tres pequeños pueblos de Segovia, Salamanca y Valladolid, respectivamente, donde se encuentran sus raíces, impulsando el proyecto empresarial que siempre habían soñado.

Otero de Pablo, de 44 años, gestiona junto a su prima Nuria San frutos, de 43, un atractivo proyecto de turismo activo y de aventura en la pequeña localidad de Castrillo de Sepúlveda, de apenas 25 habitantes.

Una iniciativa, denominada Territorio Rampinge, que aúna naturaleza, deporte y salud y que surgió en plena pandemia del coronavirus cuando ambas, huyendo de la gran ciudad y buscando estabilidad, aprovecharon para pensar, barajar ideas y opciones y dar forma al proyecto, que tiene a la marcha nórdica -una modalidad deportiva que consiste en añadir al caminar natural del cuerpo unos bastones especiales- y a los parques naturales que rodean a este municipio, el de las Hoces del río Riaza y el de las Hoces del río Duratón, como protagonistas de excepción.

Cuenta Otero a LA RAZÓN que la marcha nórdica es un deporte aún desconocido pero que tiene muchas ventajas para la salud, sobre todo, porque se trabaja en el 90 por ciento de la musculatura del cuerpo, porque se camina en plena naturaleza y se respira aire puro pero, sobre todo, "porque fomenta las relaciones sociales, aporta felicidad y se combate el estrés", apunta,

"Este proyecto nos ha dado la oportunidad de volver al pueblo de nuestros padres pero también y sobre todo estabilidad y una calidad de vida que antes no teníamos", asegura esta joven emprendedora, quien destaca también al apoyo que han tenido para poder poner en marcha esta actividad en cuanto a ayudas y asesoramiento, especialmente desde GIRA Mujeres, a la que estará eternamente agradecida por el apoyo que han tenido desde el primer momento pero también acompañándolas en su desarrollo.

varias mujeres practican marcha nórdica en Territorio Rampinge Territorio Rampinge La Razón

En este sentido, afirma que el emprendimiento femenino se encuentra al alza y por ello anima a cualquier mujer que quiera iniciar un proyecto empresarial en el medio rural a que lo haga "porque no estamos solas", y porque en el camino se van a encontrar a muchas mujeres que han cruzado ya ese puente y que les pueden ayudar, como es su propio caso.

En Territorio Rampinge cuentan con un escuela en la que enseñan a practicar la marcha nórdica, y ofrecen distintos tipos de marchas para todos los públicos y edades, con rutas de varios niveles de dificultad y recorridos, que van desde los siete kilómetros hasta los cuatro, e incluso disponen de una ruta teatralizada y otras en las que ofrecen degustaciones de productos locales y cerveza artesana. En este sentido, Otero hace hincapié en la importancia de establecer sinergias con otros productores y emprendedores de la zona, y avanza que está trabajando en un proyecto que une marcha nórdica y trufiturismo, en colaboración con RFTrufas y su impulsora Raquel, en el municipio vallisoletano de Canalejas de Peñafiel, de la que hablaremos también en estas líneas más tarde.

Otero hace hincapié en la importancia de que se pongan en marcha pequeños proyectos en los pueblos para poder hacer frente a la despoblación. "Cada empresa que se crea tiene un impacto positivo y ayuda a dinamizar la zona y crear empleo", señala, si bien, recuerda que todavía queda mucho por hacer en estos pueblos pequeños en la mejora de infraestructuras o en la prestación de servicios sanitarios o de transporte, pero también y sobre todo en lo referente a internet o la necesaria fibra óptica. "Sin conexión es imposible emprender", advierte Otero, en un claro mensaje a las administraciones para que se pongan las pilas y ayuden al medio rural.

Cercanía y empatía

Desde Salamanca, Sonsoles Fiallegas, de 50 años y residente en el municipio salmantino de Peñaranda de Bracamonte, tiene también una bonita historia de emprendimiento que contar.

Una apasionada del periodismo y de la información local -profesión en la que ha trabajado durante más de treinta años en medios como El Adelanto de Salamanca, que cerró en 2013, y La Gaceta Regional de Salamanca como corresponsal para Peñaranda de Bracamonte y comarca-, que hace un par de años, en marzo de 2022, daba un giro radical en su vida que, según cuenta, necesitaba, y descubría su faceta emprendedora para lanzarse a crear el periódico digital "A tiempo".

"Llegó un momento en que mi cuerpo y mi cabeza me estaban pidiendo a voces un cambio y nuevas motivaciones y decidí parar, descansar y ponerme a pensar qué podía hacer", señala Sonsoles a este periódico, mientras recuerda que un día se preguntó "¿Y por qué no creo un digital?", consciente de que era algo que no había en la zona y que podía funcionar.

Pasado este tiempo, tiene claro que acertó en esta decisión a pesar de que tuvo que tirar de sus ahorros para ponerlo en marcha ante la falta de ayudas que tuvo al inicio, o de las jornadas maratonianas que tiene por delante muchos días desde las ocho de la mañana que suele arrancar.

"A tiempo" es un periódico digital muy completo y con secciones varias en las que se incluye información de Peñaranda y los más de treinta pueblos de la comarca, que es lo que predomina, pero también de Castilla y León, y en la que el campo, los sucesos o el deporte y la sociedad, en general, son los grandes protagonistas de los textos, fotografías y videos que elabora y crea ella sola, y que se caracterizan por la cercanía y, sobre todo, por la empatía.

De hecho, cuenta que abundan los reportajes humanos y las entrevistas. "Hago de todo y es un poco locura a veces, con ratos agobiantes, pero creo que soy una máquina (sonríe) y al final el trabajo sale adelante", apunta, orgullosa por el tirón que está teniendo el periódico, que ha registrado como marca, y porque ve que poco a poco los vecinos de la zona están considerando a "A tiempo" como algo propio, que les gusta y defienden, entre otras cosas, porque los que salen en las noticias son familiares y amigos.

Sonsoles entrevista a unos vecinos de Peñaranda durante las últimas elecciones a la salida del colegio electoral A Tiempo La Razón

Además, Sonsoles es una mujer comprometida en los social, y también en la defensa de las mujeres, sobre todo las rurales. De hecho, este año ha vuelto a convocar unos Premios para reconocer la labor femenina en la zona. Unos galardones, con cinco categorías, con los que quiere dar visibilidad a esas mujeres y su "imprescindible" contribución al presente y el futuro de la comarca. También anima a todas aquellas que quieran emprender a que pierdan el miedo y se lancen, y que apuesten por iniciativas como GIRA Mujeres "porque se aprende, te ayudan y, además, coincides con otras mujeres con las que compartes dudas e inquietudes". En este sentido, además, destaca la importancia de sentirse acompañado en tu proyecto y de que no estás solo.

De cara al futuro, se reafirma en su vocación de servicio público desde el digital y confía en seguir creciendo así como en poder contratar a algún periodista para que forme parte de la redacción

Trufiturismo en Valladolid

En Canalejas de Peñafiel, una pequeña localidad vallisoletana de apenas doscientos habitantes que linda con la provincia de Segovia, se encuentra uno de esos proyectos con encanto, nacidos desde el coraje, el esfuerzo y la determinación, pero también desde la paciencia y la dedicación diarias para cumplir un sueño que, dos años y medio después, sigue creciendo.

Se trata de RFTrufas una iniciativa que lidera la emprendedora Raquel de Dios junto a Fernando, su marido, y su fiel amigo Lucas, el perro de raza Lagotto Romagnolo, conocido como perro de agua, que es el encargado de buscar las trufas además de entretener a los turistas.

Un proyecto, que ya ha sido reconocido hace unos meses con uno de los prestigiosos Premios Vivaces en la categoría de Sector Primario, entre otras cosas, por promover el consumo de proximidad e impulsar el trufiturismo en colaboración con otros productores locales, pero que, sobre todo, está consiguiendo divulgar este apasionante mundo y acercarlo a todos los públicos y edades, además de dinamizar la actividad y economía del municipio.

"Intentamos hacer transparente este mundo y darlo a conocer sin ocultar nada", señala Raquel a LA RAZÓN, mientras destaca que durante las visitas aporta recetas a los turistas sobre los platos y productos que "maridan" a la perfección con las trufas, como por ejemplo los quesos, la pasta, el arroz, las verduras con especial hincapié las alcachofas, las cremas o los huevos y las tortillas.

Cuenta Raquel que lo que más le apasiona y disfruta es dar a conocer a la gente todo sobre la trufa, que huelan la tierra y puedan experimentar esos momentos de búsqueda con el perro.

Poner en valor la vida en el medio rural y las cosas buenas que hay en él así como por seguir vendiendo su pueblo y que se asocie el trufiturismo a Canalejas de Peñafiel es el objetivo que se marcó hace nueve años cuando decidió dar un giro de 180 grados a su vida para comenzar una nueva etapa llena de incertidumbres pero también de ilusiones, plantando las más de mil encinas truferas ecológicas que se extienden a lo largo y ancho de las 2,5 hectáreas de terreno a 900 metros de altitud que tienen en su pueblo y bajo cuyas raíces se encuentran escondidos estos exquisitos hongos.

Raquel y Fernando posan con su perro de agua Lucas en la plantación de encinas ecológicas que tienen en Canalejas de Peñafiel Rodrigo Ortega La Razón

Raquel no para de pensar en nuevas ideas cada día con los que mejorar el proyecto. En un par de semanas terminará la temporada de visitas que empezó en diciembre y que ha tenido de todo.

Destaca que han recibido más de 250 visitas en estos meses de invierno, pero lamenta que la lluvia y la nieve le han obligado a cancelar y suspender varias.

Pero sigue dándole vueltas cada día a como mejorar el proyecto, y de cara al año que viene tiene pensado llevar a cabo las visitas solos los meses de enero y febrero, que son los más fríos habitualmente, y con jornada de mañana y tarde.

Igualmente, y tras el éxito de la crema de queso con trufa que ha incluido este año en las catas, estudia también la posibilidad de incluir nuevos productos de la zona para maridar con la trufa, como son las patatas.

Y, como soñar no cuesta dinero, mantiene intacta su ilusión de poder abrir algún día un Museo de la Trufa. "Es algo utópico y a día de hoy complicado, pero cuando se me mete algo en la cabeza...solo hay uno en España y creo que es algo que se puede conseguir", señala.

También es una firme defensora de buscar sinergias y asociarse con otros emprendedores "para ayudarnos entre todos". "Siempre digo que la unión hace la fuerza y que en un pueblo tan pequeño como este si nos echamos una mano entre todos, nos daremos a conocer más y nos irá mejor", apunta, mientras confirma que está trabajando con sus amigas Nuria de Frutos y Otero de Pablo, de Territorio Rampinge, en esa actividad que aunará las trufas con el turismo activo, y en este caso la marcha nórdica.

GIRA Mujeres

Estas mujeres emprendedoras, Nuria, Otero, Sonsoles y Raquel se han beneficiado del programa gratuito de capacitación e impulso al emprendimiento femenino GIRA Mujeres, promovido por Coca-Cola con la colaboración de Impact Hub, y ahora sirven de ejemplo a muchas otras que quieren lanzar su negocio o proyecto de vida pero a las que les falta ese empujón necesario para hacerlo.

Una iniciativa de formación y asesoramiento que está siendo de gran ayuda para muchas mujeres del entorno rural que quieren poner en marcha su propio negocio. En el caso de Castilla y León, en la pasada edición participaron 29 emprendedoras, y ya s eha puesto en marcha una nueva, la octava, que incluye algunas novedades, como por ejemplo que los cursos se pueden hacer online, lo que facilita aún más que las interesadas puedan participar en la iniciativa de una forma totalmente compatible con su actividad y sus circunstancias personales. La convocatoría está abierta hasta el mes de junio, y ya hay inscritas 22 mujeres emprendedoras de Castilla y León.

"Queremos llegar al mayor número de mujeres de toda España y eliminar posibles barreras que pudieran dificultarles el acceso al programa", asegura a este periódico Andrea Fernández de Luco, responsable del proyecto GIRA Mujeres en Impact Hub, quien por eso pone en valor que ahora las formaciones sean también audiovisuales y queden almacenadas en un repositorio digital para que puedan seguirse en cualquier momento, desde cualquier lugar, y al ritmo que a cada mujer le encaje mejor.

En este sentido, Fernández de Luco considera que esta metodología facilitará a las mujeres la decisión de apuntarse a este proyecto "para saber cómo poner en marcha esa idea que les ronda la cabeza o cómo hacer crecer su pequeño negocio".